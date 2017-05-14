文在寅上任後首次！北韓射彈落日本海

圖為北韓試射地對地中遠程戰略彈道飛彈。（新華社/資料照片）

北韓又射彈了！在14號凌晨，北韓於平安北道龜城一帶，發射了一枚疑似彈道飛彈的飛行物，並在隨後落入日本海，南韓軍方目前還在進行相關情蒐以釐清飛行物的型號、發射成功與否等詳情。

根據《NHK》報導，由於飛彈落到了日本海的日本專屬經濟海域外側，因此日方正著手進行情報確認與分析，另外也正透過外交管道向北韓提出抗議。而海上保安廳則表示，目前尚未傳出有船舶遭到波及。

北韓曾於今年2月，宣稱自龜城發射1枚北極星2型飛彈，當時飛行500餘公里後，也是落入日本海，這次是否為同型飛彈，還待證實。而也是南韓新總統文在寅10日宣誓就職以來，北韓首次大動作射彈。

(中時電子報)