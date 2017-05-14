母親節》乳癌發生高峰約在45～69歲！5招防癌愛健康

乳癌長年居國人婦女癌症發生率之首位，且仍在快速上升中。（達志影像／shutterstock提供）

乳癌長年居國人婦女癌症發生率之首位，且仍在快速上升中，根據國民健康署最新之2014癌症登記報告顯示有11,769人罹患乳癌，且發生人數首度超越肝癌排名第三，每10萬名女性即有70.7人罹患乳癌，較前一年增1.6人，發生高峰約在45－69歲之間。為呼籲女性重視乳癌防治，於母親節前夕，花博公園難得聚集4500人一起粉紅健走關注乳癌議題。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟提醒全天下的媽媽，不要以為沒有乳癌家族史就可以高枕無憂，事實上超過90％的婦女得到乳癌並不是因為遺傳。乳癌發生率攀升快速，與飲食型態西化、肥胖、太晚生育，甚至是環境荷爾蒙的影響都有相關，因此，預防乳癌絕對要做到5招：規律運動、體重控制、蔬果彩虹579、勿晚生育、定期篩檢。

特別是定期篩檢，蔡副執行長強調，早期發現的個案，零期乳癌五年存活率高達97.5%，就算是二期的早期乳癌，5年存活率亦高達將近9成，因此建議婦女應每2年接受1次乳房X光攝影檢查。然而針對政府提供45歲以上婦女，每兩年一次免費的乳房攝影檢查，篩檢率仍僅有39.5%，比起韓國的58%、美國80%，明顯偏低，因此蔡副執行長也呼籲，國人婦女應該善用政府免費癌症篩檢的良政，以維護自己的健康。

健康的女性是支持社會的重要力量

乳癌在台灣發生率一直高居女性癌症的第1位，且每年人數持續增加中。台灣癌症基金會王金平董事長也在場呼籲全國婦女朋友重視自己的健康，養成定期乳癌篩檢的習慣，並且表示女性是支持社會的重要力量，也呼籲男性朋友，更應珍惜身邊的女性，適時給予關心，一起養成運動的習慣，今天的粉紅健走，就是一個非常好的運動，也是最實際的守護行動。最後王董事長也預祝全天下的媽媽們母親節快樂。

定期篩檢 早期發現乳癌，5年存活率高達九成以上

台灣癌症基金會蔡麗娟副執行長表示，台灣乳癌病友發生年齡有年輕化的趨勢。但是高發生率與高死亡率除了遺傳因素之外，有90％是可以透過正確的生活形態來預防的，因此在母親節前夕要特別關注全國女性的健康，尤其是乳癌防治一定要做到蔬果彩虹579、規律運動、體重控制、勿晚生育、定期篩檢，其中定期篩檢非常重要，根據統計顯示，乳癌早期發現早期治療的治癒率相當高，0期及1期乳癌的5年存活率，分別高達97.5%及95.5%，如果在第2期發現，其存活率也達到89.4％，但若至第4期才發現，則治療存活率僅為27.8%，因此定期篩檢非常重要。

蔡副執行長強調，乳癌為終身防範的課題，面對來勢洶洶的乳癌，除了一定要謹記平時身體的保健，要多運動，增加心肺功能、活化身體細胞，更不要讓身體囤積脂肪，例如健走就是一個很好的運動；另外，攝食方面還要高纖低脂多吃蔬果，並定期進行乳癌防治篩檢，及早發現，儘早治療，才能活出美麗人生。

母親節前夕，台灣癌症基金會及長期投入乳癌防治的New Balance企業，共同舉辦『粉紅健走嘉年華』。今年在花博公園與大佳河濱公園，成功號召4500國人一起健走，同時呼籲國人重視乳癌防治。現場由台灣癌症基金會王金平董事長、臺北市政府衛生局黃世傑局長、New Balance台灣區總經理常希仁、勇源教育發展基金會陳致遠執行長、嬌聯股份有限公司董事總經理楊國柱、董事副總經理元井誠一、中央存款保險公司業務處陳冠榮處長，以及10位暖男共同將5招護乳小撇步，送給全天下的媽媽們共同防治乳癌。

健走現場難得聚集多位暖男，在起走之前現場直播，要來提醒全國女性朋友如何愛護自己的乳房健康。5位暖男帶來了「幸福電線桿」，現場直播寵愛女性小撇步，分別配合防治乳癌5招，帶現場女性走向5條幸福路。

(中時電子報)