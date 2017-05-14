肯亞車禍至少19死 司機肇逃

肯亞中部１３日發生一起巴士與卡車相撞事故，造成至少19人死亡。 (圖取自/googlemap)

肯亞中部１３日發生一起巴士與卡車相撞事故，造成至少19人死亡，另有多人受傷。

事故發生在肯亞首都內羅畢至中部納庫魯郡的一條公路上。納庫魯郡警長哈桑·巴魯阿在事故現場對媒體表示，初步調查顯示，該巴士在超車過程中撞上迎面駛來的卡車。巴士司機在事故發生後逃逸。

警方說，事故造成至少19人死亡，另有多人受傷，傷者已被送往附近醫院救治。

(中時電子報)