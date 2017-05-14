站上大聯盟 宜蘭市長江聰淵開球

宜蘭市長江聰淵擔任大聯盟開球貴賓，圖為行前他練習投球照片。（宜蘭市公所提供）

堪薩斯皇家隊今天（台灣時間14日上午7時）在主場迎戰巴爾金鶯隊，賽前由宜蘭市長江聰淵擔任開球貴賓，江聰淵揮舞著小國旗踏上投手丘，江聰淵展現投球練習成果，直接將球投進捕手手套中，成為在大聯盟開球的台灣縣市首長第一人。

宜蘭市與堪薩斯州黎霧市締結姊妹市，城市交流已有28年，在宜蘭市還有一座橋以「黎霧」命名，黎霧市長佩吉‧鄧恩（Peggy Dunn）去年10月組團訪問宜蘭市，返國後旋即來信邀請江市長組團赴黎霧市回訪考察。

在佩吉‧鄧恩的協助下，江聰淵擔任開球貴賓，11日江率團赴美考察訪問。今天開球前，江聰淵揮著小國旗走上投手丘，現場還能聽到「市長加油！」的聲音，江聰淵將球直接投進捕手手套中，博得不少球迷的掌聲。

(中時)