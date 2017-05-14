鄭麗君參觀威尼斯雙年展作品 感受不期而遇的藝術之美

鄭部長參觀威尼斯雙年展會內展李明維「補裳計畫」展場。（文化部提供）

文化部長鄭麗君於當地時間12日在威尼斯雙年展有場不期而遇的藝術感受，她在主展場綠園城堡區（Girardiini）裏靜謐的斯卡帕花園，參與藝術家李明維的作品《不期之美》（When Beauty Visits），享受庭園美景與蟲鳴，感受與美相遇的片刻之美。

目前居住在巴黎的李明維，是應雙年展「藝術萬歲」（Viva Arte Vive）主展區策展人馬薩爾（Christine Macel）之邀展出的120位／組藝術家之一，以參與式藝術聞名的他，此次在展區中由卡羅.斯卡帕（Carlo Scarpa，1906-1978）建造的花園內進行新作《不期之美》，藉由花園主人的邀請，將4000份美麗的禮物，送給進入庭園美景感受片刻之美的觀眾。

鄭部長今天也受邀與花園主人一起欣賞花園並接受這份裝在信封中的禮物，接受這份禮物後有個條件，必須在下次遇見「美的時刻」時才能將信封打開。鄭部長表示，這件作品的意義將透過這些參與者從雙年展延申開來，每個信封都提醒著每天能夠隨時準備敞開心胸去迎接美的事物。

而當鄭部長坐在藝術家安排於花園中的木椅時，聆聽到十分熟悉的田野蟲鳴，稍後她向在場陪同的李明維詢問後，才知道原來這是藝術家小時候住在蘆洲時，常常聽到的蟲鳴聲，因此特別把這些聲音放到這個作品之中。

除了綠園城堡展區，鄭部長也欣賞了李明維在另一個主展區軍火庫（Aresnale）的作品《補裳計畫》(The Mending Project)，分享李明維透過「線」與「縫補」所交織出的空間，以及與觀眾互動產生的心靈感動。

鄭部長今天在臺北市立美術館館長林平的陪同下，觀賞此次威尼斯雙年展主展區綠園城堡，除參與了李明維作品外，並參觀各國國家館，包括西班牙、法國、日本、澳洲及北歐芬蘭、瑞典及挪威三國等展館，其中西班牙國家館策展人馬努爾.賽卡地（Manuel Segade）並親自為鄭部長導覽解說該館藝術家喬迪.克羅梅(Jordi Colomer)《Join us》裝置錄像作品。

(中時電子報)