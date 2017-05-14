耶路撒冷持刀殺人恐攻 嫌犯遭擊斃

圖為發生在英國倫敦持刀殺人恐攻，奪走3條無辜者性命。(圖/美聯社)

以色列耶路撒冷13日發生持刀殺人恐攻事件，嫌犯是名約旦遊客，攻擊警察後遭到擊斃。

以色列警方發言人盧巴·薩姆裏表示，事件發生在耶路撒冷老城，一名襲擊者持刀刺傷正在這一區域守衛的一名以色列警察，受傷警察隨後向襲擊者開槍射擊將其擊斃。

據以色列媒體報道，被警方打死的這名襲擊者是57歲的男性約旦遊客，他幾天前來以色列。

約旦政府發言人穆馬尼發表聲明譴責以色列當天殺害一名約旦公民，同時要求以方對這一事件進行公正透明的調查。

(中時電子報)