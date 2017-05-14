今雨勢趨緩 各地悶熱！明鋒面結構重整 防強降雨

今雨勢趨緩，各地悶熱。(取自中央氣象局)

今日受到鋒面通過影響，中部以北地區及澎湖、金門、馬祖雨勢將逐漸趨緩，轉為短暫陣雨後多雲的天氣，東半部及南部地區仍有局部短暫陣雨，想要外出過母親節，應該是不會受到太大影響。

而在溫度方面，各地低溫介於22至25度之間，北部、東北部及東部高溫則是來到28至29度，其他地區高溫則是30至32度，白天感覺上較為悶熱，提醒民眾要多補充水分。

而到了明天周一開始，鋒面又會重整結構，對流活動再度加強，屆時各地都有機會發生較明顯的雨勢，也預期將是今年第一波比較顯著的「梅雨鋒面」，需預先做好準備，應對強降雨可能造成的影響。

至於在今天空氣品質部分，今日中南部地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)