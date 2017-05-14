清理豬舍化糞池 6人沼氣中毒死亡

廣東潮州市13日上午發生一起清理豬舍化糞池沼氣中毒事件，事故導致六人死亡意外。

13日上午10時左右，潮州饒平縣南山村村民王某一家到自家山地豬舍化糞池抽取池液澆果園，由於管道堵塞，王某的女兒下化糞池處理堵塞管道，昏迷在化糞池內。王某夫婦和兩名兒子發現後相繼下化糞池施救，也昏迷在化糞池內。王某另外一名兒子發現情況後，隨即打電話向其父親好友呂某求救。聞訊趕來的呂某在施救過程中也昏迷在化糞池內。

接報後，當地相關部門第一時間趕赴現場組織救治，六名昏迷者經現場搶救均無效死亡。

(中時電子報)