考古新進展 埃及挖出17具木乃伊
埃及古物部昨（13）日宣布，考古學家在首都開羅敏亞省（Minya）一座地下墓穴發現17具木乃伊，初步研判這些木乃伊並非王室成員。
據《東網》報導，此次挖出木乃伊的地點位於敏亞省圖納艾爾加貝地區（Touna el-Gabal），是埃及中部首次發現人類墓室，除了木乃伊，墓穴裡還找到石棺、莎草紙等珍貴文物。研究團隊在該處發現埋葬井，這些井通往多條走道，而走道位在墓穴中。研究人員表示，墓室內可能還有婦女、嬰幼兒木乃伊，但目前尚未證實這些木乃伊源自哪一時期。
負責此次挖掘行動的開羅大學表示，這是一項重要的空前大發現，是第一次在該區找到人類墓場，由於開挖工程剛進行，預估將有更多發現。
(中時電子報)
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