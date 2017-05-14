北韓射彈 爭取與美韓談判籌碼

北韓周六才表示願意談判，周日凌晨隨即試射飛彈。專家認為，平壤此舉意在增加談判籌碼。圖為北韓2月12日試射飛彈的畫面。（圖/朝中社/新華社）

北韓外交部北美局局長崔善姬（左）13日在北京首都國際機場準備搭機返國前透露，要是條件成熟，平壤願意與華府對話。（圖/美聯社）

就在韓國新總統文在寅上任，表達與北韓談判的意願，而美國總統川普也表示，在條件適當的狀況下，願與平壤對話後，北韓14日淩晨再度試射了彈道飛彈。

據韓聯社報導，分析認為，最近朝鮮半島局勢出現新變化，由於美國與北韓，還有兩韓有可能對話，在這種情況下，北韓試射飛彈，可能意在增加談判籌碼，以掌握主導權。

而《紐約時報》（The New York Times）也指出，根據平壤以往的作風，每當敵對國展現談判的意願時，北韓往往會升高緊張情勢，以提高自身的影響力。

這是自4月29日以來，北韓時隔15天再次試飛彈。北韓上次疑似試射新型飛彈，但發射幾分鐘後，便在空中爆炸。包括這次試射，北韓今年共試射了7次彈道飛彈。這也是文在寅就任韓國第19任總統以來，北韓第一次試射飛彈，由於文在寅執政後，兩韓對話的可能增加，北韓的這次試射特別引人關注。

儘管過去幾個月以來，由於平壤堅持試射飛彈，並繼續準備核試，美國與北韓間的緊張關係持續升高，但北韓外交部北美局局長崔善姬周六才告訴韓聯社，「在適當的條件下」，平壤願意與華府對話。

據共同社13日報導，崔善姬8、9兩日在挪威奧斯陸完成美國與北韓會談的交涉任務後，13日經由北京返回北韓。

而消息人士告訴《朝鮮日報》，崔善姬雖然身為北美局局長，是北韓的「美國通」，也是過去六方會談的北韓副代表，但這次卻是以外交部旗下機構研究員的身份參加會談。對外以民間層次進行美國與北韓交流，很可能是為接下來的政府對話鋪路。

(中時電子報)