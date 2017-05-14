攔截 俄戰機近距離「問候」美偵察機
俄羅斯軍隊作風強悍，據俄羅斯衛星通訊社5月12日報導，蘇-30戰鬥機5月9日在黑海昇空攔截美海軍P8A偵察機，兩機相距7公尺擦肩而過.。
俄國防部指出，蘇-30戰鬥機接近至安全距離後，飛行員目測識別空中目標為美國P8A偵察機。戰鬥機完成了「問候」美飛行員的機動動作，之後美國偵察機改變飛行航線向遠離俄邊界方向飛行。
20多年前蘇聯海軍曾發生「奉命撞擊」事件，美國一艘巡洋艦和一艘驅逐艦以「無害通過權」為由進入蘇聯領海，而其實際目的是檢驗蘇聯海軍的反應能力。蘇聯派出兩艘護衛艦監視美軍艦隊，在多次警告驅離無效後，蘇聯軍艦發出「我艦奉命撞機」的信號，而後兩艘護衛艦徑直衝向排水量數倍於己的美軍戰艦，美軍艦隊躲閃不及被兩艦撞個正著，顯示蘇聯海軍維護國家安全的決心，事後美軍艦隊倉皇逃出蘇聯領海。
(中時電子報)
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