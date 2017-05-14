帶路論壇今召開 北京天空迎來「帶路藍」
北京今年最大外交盛事「一帶一路國際合作高峰論壇」，今於北京國際會議中心盛大登場，國際社會更是高度關注，大陸國家主席習近平將出席開幕式，並發表演說。北京今晴空萬里，迎來「帶路藍」的好天氣。
主辦方表示，本屆論壇共有29個國家元首、130多國代表及70多個國際組織領導人，更吸引4000多名中外記者前來採訪。據了解，這很可能是1949年大陸見政以來，自身主導的最大外交活動。
論壇開幕式於今天上午9點舉行，習近平將出席開幕式並發表演說；當天晚上，習近平夫婦也將前往人民大會堂迎接各國貴賓，並主持歡迎晚宴，主辦方也準備藝文演出。
開幕式結束後，將舉行「一帶一路」高級別全體會議，大陸國務院副總理張高麗將出席發言。
(旺報)
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