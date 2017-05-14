名嘴爆分手「錯了吃屎」 妹憂謝霆鋒為證明真結婚

謝婷婷透露哥哥和王菲戀情現況。(圖／翻攝自謝婷婷IG、謝霆鋒微博)

大陸知名娛評宋祖德日前指謝霆鋒王菲早已分手，還嗆聲若造假願吃屎，謝霆鋒妹妹謝婷婷被問到此事後，坦言「害怕哥哥為了證明沒問題，真的與王菲結婚。」

謝婷婷12日出席珠寶品牌活動時，被問到宋祖德一事，她表示對方很奇怪，並表示不想看到有人做這些動作，「我很怕哥哥為了證明沒問題而真的去結婚」，她強調哥哥與王菲感情沒問題，上個月還見到兩人在一起，透露她們「very good」。

至於自己被爸爸謝賢嫌老，當眾催婚，她坦言還沒有結婚和生小朋友的念頭，如果對方想會考慮，她也和男友「鷹眼」傑若米雷納4歲女兒相處很好，大讚她聰明又獨立。

(中時電子報)