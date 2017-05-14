名嘴爆分手「錯了吃屎」 妹憂謝霆鋒為證明真結婚
大陸知名娛評宋祖德日前指謝霆鋒王菲早已分手，還嗆聲若造假願吃屎，謝霆鋒妹妹謝婷婷被問到此事後，坦言「害怕哥哥為了證明沒問題，真的與王菲結婚。」
謝婷婷12日出席珠寶品牌活動時，被問到宋祖德一事，她表示對方很奇怪，並表示不想看到有人做這些動作，「我很怕哥哥為了證明沒問題而真的去結婚」，她強調哥哥與王菲感情沒問題，上個月還見到兩人在一起，透露她們「very good」。
至於自己被爸爸謝賢嫌老，當眾催婚，她坦言還沒有結婚和生小朋友的念頭，如果對方想會考慮，她也和男友「鷹眼」傑若米雷納4歲女兒相處很好，大讚她聰明又獨立。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。