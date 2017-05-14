NBA》格林防守有多恐怖 勇士IG告訴你

勇士官方IG貼出格林在今年季後賽的恐怖防守數據。(取自勇士IG)

別以為勇士明星前鋒卓雷蒙格林只會出張嘴！勇士官方IG在14日貼出格林今年季後賽的防守數據表，充分證明他在勇士的不可取代地位，或許在進攻上，格林不如柯瑞、杜蘭特或克雷湯普生重要，勇士在防守面卻絕對少不了他。

格林今年季後賽在防守贏球貢獻值0.7高居聯盟第1，防守績效值94.6排在聯盟第2，平均抄截2次位居聯盟第1，平均火鍋2.6次排聯盟第2，平均防守籃板8.5個排在聯盟第3，都在證明他的防守能力確實很棒。

只可惜格林給予外面的印象，大部分停留在他的「大嘴」，像是刻意批評騎士今年季後賽對手太弱，或跟電視球評巴克利的隔空互嗆，實際上他不只出張嘴，更用最實際的場上數據告訴對手，想來挑戰他的防守就放馬過來。

格林今年季後賽進攻端也給勇士球迷不少驚喜，尤其是他的三分命中率高達5成12(投41中21)，位居全隊最高，比起他在例行賽的3成08三分命中率高上許多，假如他能維持這種三分手感，將讓勇士更難被人擊敗。

(中時電子報)