MLB》陳偉殷歸隊沒時間表 美媒：恐動刀

陳偉殷（左）去年手肘受傷情況，總教練麥汀利（右）意外在今年透露實情。（美聯社資料照）

先前因手臂疲勞進傷兵名單的我國左投陳偉殷，14日球團又有進一步消息，確定短時間內不會回到先發輪值，歸隊沒有時間表，美媒甚至指出，陳偉殷很有可能將動刀。

陳偉殷5月1日投完本季第5場先發，隨後因手臂不適進傷兵名單，休息近2周原本情況樂觀，但在美國時間周六牛棚練投，僅投了15至20球就感到不適，復健進度再度停擺。

「他的狀況不如我們所預期，他仍感到不適。」總教練麥汀利(Don Mattingly)坦言，陳偉殷復原情況不如預期，「我們原本希望他牛棚練習能順利，但他表示手臂狀況仍和先前一樣，感覺並不對勁。」

麥汀利話說得直接，認為在這種情況下，接下來可能沒辦法指望陳偉殷太快歸隊，「很明顯，這比我們想的還要嚴重。我們將會靜待醫生調查報告才知下一步，屆時復出才有時間表。」

陳偉殷上季曾因肘傷休息2個多月，今年麥汀利才透露是手肘尺側副韌帶撕裂傷，如今再傳出手臂不適，美媒也揣測，陳偉殷很有可能要動手肘尺骨附屬韌帶重建手術(Tommy John)。

(中時電子報)