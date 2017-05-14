外媒：川普像「宅男」 對出訪興趣缺缺
美國總統川普上任已有四個月，但他至今沒有出訪外國，只在美國東岸附近活動，外媒形容他像「宅男」，與前任的歐巴馬形成鮮明對比。
美媒《華盛頓郵報》統計過，川普自今年1月上任以來的總旅程數為2.5萬公里，其中到佛羅里達州棕櫚灘與維吉尼亞州斯特靈這兩地的路程就佔了3/4。據悉，川普之所以鍾愛這兩處，在於棕櫚灘附近有川普的海湖莊園，而斯特靈則是川普國際高爾夫球場坐落處。
《華盛頓郵報》專欄作家菲利普．邦普表示，川普的活動範圍不出華盛頓周遭的東岸，是因為這邊有支持他的選民與他的諸多地產，也就是說這裡是他的地盤。
相對之下，前任的歐巴馬顯得活動力更強，以相同時間來說，歐巴馬此時已進行多海外出訪，足跡包括伊拉克、土耳其、千里達及托巴哥。
(中時電子報)
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