外媒：川普像「宅男」 對出訪興趣缺缺

圖為以川普命名的專用機與川普本人(右)。(圖/騰訊網)

美國總統川普上任已有四個月，但他至今沒有出訪外國，只在美國東岸附近活動，外媒形容他像「宅男」，與前任的歐巴馬形成鮮明對比。

美媒《華盛頓郵報》統計過，川普自今年1月上任以來的總旅程數為2.5萬公里，其中到佛羅里達州棕櫚灘與維吉尼亞州斯特靈這兩地的路程就佔了3/4。據悉，川普之所以鍾愛這兩處，在於棕櫚灘附近有川普的海湖莊園，而斯特靈則是川普國際高爾夫球場坐落處。

《華盛頓郵報》專欄作家菲利普．邦普表示，川普的活動範圍不出華盛頓周遭的東岸，是因為這邊有支持他的選民與他的諸多地產，也就是說這裡是他的地盤。

相對之下，前任的歐巴馬顯得活動力更強，以相同時間來說，歐巴馬此時已進行多海外出訪，足跡包括伊拉克、土耳其、千里達及托巴哥。

(中時電子報)