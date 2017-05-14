MLB》賽爾K功驚人 快追上神之右手

紅襪左投賽爾，今7局狂飆12次三振。(美聯社)

紅襪強投賽爾(Chris Sale)，今面對光芒，先發7局，狂飆12次三振，已連續7戰，超過雙位數三振，下次先發若再飆10K以上，將追平自己在2015年，以及「神之右手」佩卓馬丁尼茲(Pedro Martinez)1999年的大聯盟紀錄。

賽爾主投7局，只被敲出3安，但包括2發全壘打、失3分，紅襪6比3擊敗光芒，賽爾摘下第4勝(2敗)，自責分率2.15。左投的賽爾，速球均速為94哩(約151公里)，主要武器是變速球、滑球，本季投58.2局，狂飆85次三振，穩居大聯盟三振王。

(中時電子報)