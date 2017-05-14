專業攝影師掌鏡 為長輩拍全家福
草屯鎮平林社區「世代融合─母親節親子日」，請來專業攝影師簡慶南率團拍照，為親子留下珍貴紀錄；社區總幹事洪淑湄說，經由攝影家為長輩及親近的家人，拍攝照片，更顯珍貴。
平林社區長輩大手牽小手，拍攝全家福，期望藉由照片，維繫親子間濃濃的感情；樂齡班老師黃淑鈴，還特別向南開科技大學借來學士服，讓樂齡學習的長輩同學們，披上學士袍拍攝畢業照。
南投縣貓羅溪社區大學「攝影世界」課程老師簡慶南，應邀帶領學員，為平林社區長輩拍照之餘，還拍攝農村風情、巷弄美學、社區彩繪等照片；並且將老舊照片進行修補，保留社區歷史記憶。
洪淑湄表示，從簡慶南老師身上，學到攝影技巧，更深深感受他對於藝術的執著；藉由與社區民眾的互動參與，也讓民眾了解社區大學的學習課程。
(中時)
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