7連勝終止 喬帥：蠻牛值得這場勝利

喬柯維奇輸給納達爾。(美聯社)

塞爾維亞前球王喬柯維奇(Novak Djokovic)，14日馬德里網賽4強賽2比6、4比6吞下近3年對戰西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)首敗，對戰7連勝也畫下休止符，「喬帥」坦言自己表現不如納達爾。

「喬帥」前一次面對納達爾吞敗已經是2014年法網決賽，當時「蠻牛」更順利捧起法網金盃，不過近3年碰頭全都是喬柯維奇佔得上風，風水輪流轉，前球王在去年步下王座，球場上狀態甚不理想。

喬柯維奇坦言，整場比賽都由納達爾控制節奏，雖然次盤曾有機會扳回，但自己並未把握破發機會，也犯了許多非受迫性失誤，「他今天的確打得比我好，他值得這場勝利。」

自從喬柯維奇去年年底與合作多年的教練貝克(Boris Becker)分道揚鑣，這僅是他本季第2場比賽挺進4強，前一場已經是1月初的杜拜網賽，5月初又宣布解散教練團，狀態甚是堪慮，對於外界關心他教練團何時定案，喬帥希望大家給他點空間和時間。

「現階段我無可奉告，也希望大家尊重我。」但喬柯維奇表示，自己單兵作戰時間最多會再維持3至4周，屆時就會公布教練團，不過這也代表22日展開的法網，「喬帥」有可能將沒有教練團坐鎮指導。

(中時電子報)