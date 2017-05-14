NBA》科爾首度練球現身 西決復出有望？
繼先前首次參加賽前會議，最近飽受背部舊患所苦的勇士總教練科爾，14日首度在練球時現身，是否代表他將出現在15日登場的西區決賽場邊呢？勇士代總教練麥克布朗說：「有一定的可能性，我們都希望科爾能在場邊執教。」
其實科爾14日並未直接參與訓練，而是坐在場邊觀察，練球結束後，他與麥克布朗進行半小時討論，且未接受媒體採訪就離場，這卻是科爾在今年季後賽，首次在勇士球員面前現身練球場邊，勢必帶給全隊士氣一定激勵效果。
「對我而言有點不同，因為我每天都跟科爾交流，但看到他出現在訓練場，到處走動聊天，感覺很好，」麥克布朗說，「他是我們的領袖，是他建立一切的基礎，不光是球員，甚至每個教練團成員，看到他今天能來感覺很棒。」
麥克布朗透露，其實科爾在今天勇士練球之前，先跟全隊進行對話，訓練開始後，他大部分時間都跟人進行單獨對談，有時教練團在溝通時，他也會加入給予意見，看來科爾真的快要準備好重回勇士板凳席了。
不過麥克布朗堅持不願確認科爾的復出時間，反而要求媒體去問勇士總管邁爾斯，「除非他們告訴我，叫我去做別的事情，我仍會繼續暫代總教練位置，直到他們不要我當的那天為止。」
(中時電子報)
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