美軍分析：北韓導彈有重大缺陷

美國五角大廈分析北韓洲際導彈還需要解決很多「重大缺陷」。 (圖/維基百科)

北韓今日清晨再試射彈道導彈，飛行約700公里落入日本海外側，一反先前2次試射後即發生爆炸失敗窘境。分析認為，北韓發射彈道導彈或意在增加談判籌碼。但據美國五角大廈日前分析北韓還需要解決很多「重大缺陷」，才能擁有打到美國的洲際導彈。現在，美國還有時間採取外交手段或軍事行動阻止北韓獲得洲際導彈。

美國國防情報局的分析判斷主要依據是「我們沒有發現北韓鮮曾進行過攜帶核彈頭導彈的試驗，其導彈重返大氣層試驗也尚未取得成功」。北韓目前射程最遠的是KN-08導彈，理論射程可能為5500公里，將安裝在難以追踪偵測的機動發射平台上。美國北方司令部司令威廉·戈特尼海軍上將此前曾認為，KN-08導彈是可以使用的成熟武器，能夠向美國投送小型核彈頭。國防情報局這次分析否定威廉·戈特尼判斷，他們認為，能夠打到美國的洲際導彈應該是非常複雜的武器系統，需要通過多次飛行試驗，才能識別糾正設計製造上的缺陷，而KN -08導彈尚未進行飛行試驗，其武器系統的可靠性顯然很低。

不過，導彈分析師杰弗理·劉易斯指出，北韓人民軍的洲際導彈已進行了發動機地面試驗，至少還進行了一次攜帶彈頭的地面試驗。五角大樓情報部門的判斷只是綜合分析基礎上的一般推斷，帶有希望朝方失敗的主觀性，但北韓今年隨時可能進行新的洲際導彈試驗，如果試驗獲得成功，對美國而言將是噩耗。

北韓今日試射導彈飛行約700公里，若屬試射成功，那「噩耗」提前到來。北韓在未來與美國談判，籌碼可望新增利器。

(中時電子報)