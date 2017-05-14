溫馨五月天 母親健康添
慶祝母親節，南投醫院舉辦「健康愛媽咪，媽咪愛健康」活動，除了親子互動，現場也辦理乳房X光攝影檢查、糞便潛血檢查及子宮抹片檢查，民眾參加踴躍，度過保健與歡樂兼具的母親節活動。
南投醫院邀請老、中、青三代，參與母親節活動，安排親子走秀、健康寶寶爬行、及親子造型蛋糕比賽；親子造型蛋糕比賽共有11組親子參加，由媽媽帶孩子自由發揮，雖然手忙腳亂，但個個都是專屬的母親節蛋糕，幸福又美味。
南投醫院附設護理之家，由平均年齡85歲的4位年長媽咪，代表接受子女獻花，表達對母親滿滿的愛與感謝。
院長洪弘昌表示，母親的角色通常是照顧者，終日奔波辛苦，呼籲媽媽們除了照顧家人的健康，更要好好愛自己，特別是國內罹癌比率日益升高，更因定期安排癌症篩檢，彼此也要注意良好飲食，保持運動的習慣，才能健康長久。
(中時)
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