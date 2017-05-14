奉茶孝親 五育校園傳溫馨

五育高中學生透過視訊，向媽媽表達謝意。（廖志晃攝）

南投市五育高中慶祝母親節，發起「媽媽我愛你」活動，號召學生製作母親節卡片，並由學生會規畫系列活動，一人一張與媽媽的合照拉近親子關係；學校茶藝社泡茶，由子女奉上熱茶感念母恩，並透過視訊CALL OUT表達孝心。

每個家庭背後都有說不完的故事，五育高中學生會副會長林依璇，今年考上台灣科技大學，成為準新鮮人。林依璇談起媽媽時，不由自主地紅了眼眶，因為媽媽獨力撐起這個家，她為媽媽取了「女戰士」的封號，感謝無敵的媽媽為家庭的奉獻。

五育高中副校長陳明毅表示，今年特別邀請學生們的媽媽到校，透過「猜猜我是誰」活動，打開眼罩看到母親時，學生與母親熱淚盈眶深深擁抱。

陳明毅說，五育高中一向強調品德教育，因此，在科技發展之際，希望透過母子溫馨的互動，讓學生了解溝通與情感表達的重要，融入生活中。

(中時)