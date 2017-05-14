為花博路跑！林佳龍鼓勵全民參與
台中市政府指導，台灣全民運動協會主辦的「台中幸福開跑-為花博暖身」路跑活動，今天（14日）清晨在台灣大道市政大樓前開跑，3萬人熱情參與，場面盛大，市長林佳龍到場為大家加油打氣，他表示，藉由路跑推銷台中宜居城市，也為2018台中世界花卉博覽會宣傳，鼓勵市民一同參與，打造台中成為花園城市。
「台中幸福開跑-為花博暖身」路跑，全程3公里，不少是全家大小一起出動，在作完暖身操後，由林佳龍、運動局長王慶堂、台灣全民運動協會理事長游明德等人鳴槍後，分成六梯次陸續起跑，長長人龍出發上路，洋溢朝氣與活力。
「為自己健康而跑、為家庭的幸福而跑、為明年的台中花博而跑！」林佳龍感謝旺旺中時集團及台灣運動協會共同發起路跑運動，全程3公里的路程，沿途經過台中市的城市地標及公共藝術，希望藉此推銷台中這座宜居城市，也為明年2018台中花博宣傳，及2019東亞青年運動會暖身。
林佳龍指出，「台中幸福開跑-為花博暖身」路跑，活動主視覺以2018花博主Logo做延伸設計，藍色代表流水、綠色代表樹木森林、橘色代表花朵，呈現生態、生產及生活，今天大家穿著花博色彩路跑，感受台中清晨之美，一起跑出健康、跑出幸福。
「母親節快樂！」今天適逢母親節，林佳龍也祝福天下媽媽永遠健康、快樂，他鼓勵大家路跑完，撥出時間來陪媽媽、老婆、女兒，共度美好的一天。
這場路跑活動總計3公里賽程，從台灣大道市政大樓府前廣場起跑，行經惠中路一段、市政北五路、惠來路二段、市政北六路、河南路三段、市政北一路、惠來路二段、市政北三路、府會園道，最後再跑回台灣大道市政大樓府後廣場，邊跑可邊欣賞台中國家歌劇院、夏綠地公園及府會園道等景點。
運動局表示，台中花博展期自2018年11月至2019年4月，共有后里、外埔及豐原三大展區；2019年將舉辦全國原住民族運動會，同年8月更將舉辦奧運體系的國際賽事「東亞青年運動會」，邀請大家屆時一同來台中。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範