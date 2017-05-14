為花博路跑！林佳龍鼓勵全民參與

「台中幸福開跑-為花博暖身」路跑活動，今天清晨在台灣大道市政大樓前開跑。（盧金足攝）

台中市長林佳龍鼓勵全民參與花博，打造台中花園城市，也藉由路跑推銷台中宜居城市。（盧金足攝）

很多人是全家總動員來參加「台中幸福開跑-為花博暖身」路跑。（盧金足攝）

跑完全程的民眾，還可以與運動女孩合影，為自己的路跑留下美麗紀錄。（盧金足攝）

台中市政府指導，台灣全民運動協會主辦的「台中幸福開跑-為花博暖身」路跑活動，今天（14日）清晨在台灣大道市政大樓前開跑，3萬人熱情參與，場面盛大，市長林佳龍到場為大家加油打氣，他表示，藉由路跑推銷台中宜居城市，也為2018台中世界花卉博覽會宣傳，鼓勵市民一同參與，打造台中成為花園城市。

「台中幸福開跑-為花博暖身」路跑，全程3公里，不少是全家大小一起出動，在作完暖身操後，由林佳龍、運動局長王慶堂、台灣全民運動協會理事長游明德等人鳴槍後，分成六梯次陸續起跑，長長人龍出發上路，洋溢朝氣與活力。

「為自己健康而跑、為家庭的幸福而跑、為明年的台中花博而跑！」林佳龍感謝旺旺中時集團及台灣運動協會共同發起路跑運動，全程3公里的路程，沿途經過台中市的城市地標及公共藝術，希望藉此推銷台中這座宜居城市，也為明年2018台中花博宣傳，及2019東亞青年運動會暖身。

林佳龍指出，「台中幸福開跑-為花博暖身」路跑，活動主視覺以2018花博主Logo做延伸設計，藍色代表流水、綠色代表樹木森林、橘色代表花朵，呈現生態、生產及生活，今天大家穿著花博色彩路跑，感受台中清晨之美，一起跑出健康、跑出幸福。

「母親節快樂！」今天適逢母親節，林佳龍也祝福天下媽媽永遠健康、快樂，他鼓勵大家路跑完，撥出時間來陪媽媽、老婆、女兒，共度美好的一天。

這場路跑活動總計3公里賽程，從台灣大道市政大樓府前廣場起跑，行經惠中路一段、市政北五路、惠來路二段、市政北六路、河南路三段、市政北一路、惠來路二段、市政北三路、府會園道，最後再跑回台灣大道市政大樓府後廣場，邊跑可邊欣賞台中國家歌劇院、夏綠地公園及府會園道等景點。

運動局表示，台中花博展期自2018年11月至2019年4月，共有后里、外埔及豐原三大展區；2019年將舉辦全國原住民族運動會，同年8月更將舉辦奧運體系的國際賽事「東亞青年運動會」，邀請大家屆時一同來台中。

(中時)