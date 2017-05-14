每個人初戀都有一首梁靜茹 經典梁式情歌帶來勇氣

梁靜茹經典情歌無數、傳唱多年。(圖／本報系資料照)

「情歌天后」梁靜茹出道18年，發行12張專輯和2張精選，全亞洲銷量超過1800萬張，和蔡依林、蕭亞軒、孫燕姿並稱四小天后，她用溫柔療癒嗓音，唱出一首首動人情歌，陪伴女孩們走過失戀低潮，更起了療傷的作用，雖然入圍5次金曲歌后，總是與獎座擦身而過，但她的歌曲經典且傳唱多年，難怪大家說：「每個人的初戀裡，都有一首梁靜茹」。

出身馬來西亞的梁靜茹，高二參加「海螺新韻獎」獲得第3名，1997年被歌壇大哥李宗盛挖掘，20歲的她隻身來台發展，卻因為壓力太大不適應，李宗盛一句「當初那個愛唱歌的妳不見了」，讓她返鄉當了半年逃兵，而她回到當初駐唱的餐廳，找回唱歌的單純快樂，讓她再回到台灣錄音。

不過1999年發行首張專輯《一夜長大》，卻碰上921大地震，沒受到太大關注，隔年靠著光良寫給她的《勇氣》一夕爆紅，不僅給戀愛的男女勇氣，也奠定她「情歌天后」的地位，歌喉清亮甜美的她，首首歌曲都唱進人心，在KTV點播榜居高不下。

2010年她和美籍華裔台灣商人趙元同（Tony）結婚，前年喜迎兒子Anderson出生，用歌曲給人幸福的她，自己也找到一輩子幸福，雖然婚後重心放在家庭，但舉辦巡演，繼續帶給大家「勇氣」，就像恩師李宗盛對她說，「過程比什麼都重要，只要做好當下就好」。

一夜長大。(影／取自滾石Youtube）

《一夜長大》

《一夜長大》是梁靜茹首張專輯主打，但卻因為碰到921大地震，讓這個備受大哥李宗盛推崇的聲音，剛開始起步就遇到阻礙，但她卻不氣餒，就向歌詞說的「愛讓這女孩一夜長大」，也讓她跟著全部人ㄧ起長大，在下張專輯發光發熱。

勇氣。(影／取自滾石Youtube）

《勇氣》

「終於做了這個決定，別人怎麼說我不理，只要你也一樣的肯定」，這首歌給了為愛裹足不前、徬徨的女孩《勇氣》，她用感情豐富的歌聲，唱進許多人的心坎裡，鼓勵大家勇往直前去愛、大聲說出來，至今仍在KTV點閱榜上居高不下。

分手快樂。(影／取自滾石Youtube）

《分手快樂》

分手的當下不外乎是難過和情緒低落，不過梁靜茹卻用歌曲鼓勵失戀的人要快樂，就像歌詞描述的「分手快樂，祝妳快樂，妳可以找到更好的」，努力讓自己走出來，你可以和對人的相逢，這首還有合唱版，讓女孩們多了一種安慰閨密的方式。

燕尾蝶。(影／取自滾石Youtube）

《燕尾蝶》

梁靜茹從燕尾蝶這張專輯開始轉型，因為燕尾蝶生命很短，所以要在短時間內發揮自己，勇敢去做想做的事，如同她想要改變的想法，希望破繭而出，蛻變成美麗模樣，藉此鼓勵所有女孩盡情展現自我、追尋夢想。

可惜不是你。(影／取自滾石Youtube）

《可惜不是你》

這首歌唱出男女之間有緣無份的心情，旋律優美、快慢之間又有層次感，藉著梁靜茹完美的真假音轉換，描繪出一次的重逢，喚起熟悉的回憶，可是陪伴到最後的「可惜不是你」，除了惋惜還有濃濃的遺憾。

絲路。(影／取自滾石Youtube）

《絲路》

由王力宏作曲、阿信填詞的《絲路》，結合東方曲風搭配樂器揚琴，曲調獨特、歌詞富含優美意境，用絲路來詮釋通往愛的旅途，雖然經營愛情艱辛，但為了愛篤定，就有了向前的勇氣，放手去追逐夢想，都是成長的美好回憶。

情歌。(影／取自Youtube）

《情歌》

這首歌節奏輕鬆、旋律清雅，歌詞富含詩意，所以扣人心弦，一段沒有結果的愛情，會隨著時間的流逝，慢慢變成甜美的回憶，心裡還在回味著，但也該放下往事，如歌詞說得「放開了拳頭 反而更自由」。

如果有一天。(影／取自滾石Youtube）

《如果有一天》

是一首給失戀的人的歌，描述兩個人因為小摩擦分開，但如果時光能倒流，忘記互相傷害，是不是就會有不一樣的結局，分手後更能明白愛的真諦，也更珍惜過去的時光，給人一種療癒的感覺。

會呼吸的痛。(影／取自Youtube）

《會呼吸的痛》

開頭以悠揚的鋼琴聲，搭上梁靜茹溫暖嗓音，帶領聽眾進入歌的故事裡，不過外界都以為這是首情歌，但作詞人姚若龍卻是以失去至親至愛的追悔心情來描繪，從靈魂深處去訴說情感的苦痛，讓整首歌曲更有畫面感。

(專題報導)