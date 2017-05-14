悲傷母親節！土耳其觀光巴士墜崖 23死11傷

悲傷母親節！土耳其婦孺搭觀光巴士墜崖，至少23人死亡。 (圖取自/aljazeera.com)

旅遊死亡意外，悲傷母親節！土耳其西南部濱海休閒勝地馬麥里斯（Marmaris）13日一輛觀光巴士失控墜崖，造成至少23人死亡和11人重傷。

外電報導，該輛巴士衝出護欄，墜入15公尺下方的道路上，砸毀一輪載有3人的汽車，加上該汽車內的3名死者，令死亡人數攀升至23人。

事故發生在沙卡山隘（Sakar Pass）附近，當局已展開調查，初步指該輛巴士煞車或失靈。該輛巴士搭載參加母親節旅遊行程的婦孺，從西部城市伊茲米爾（Izmir）出發，駛往馬麥里斯。馬麥里斯是土耳其主要的地中海休閒勝地之一。

(中時電子報)