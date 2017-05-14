揪團為花博路跑！母子一起運動，過健康母親節

「寬心園」蔬食餐廳董事長黃瓊瑩和兒子張志遠參加路跑度過健康母親節。（盧金足攝）

今天一早4點就從南投埔里出發來台中的「中華民國國際演講協會」及「水沙連雙語國際演講會」成員，參加路跑的陣容龐大。（盧金足攝）

惠明盲校學生美珍，在視障陪跑員劉家榮引導下，順利跑完全程。（盧金足攝）

來自彰化的昆鑫公司，同事揪團來台中路跑，活力十足。（盧金足攝）

「這個活動很有意義，我們一早5點就出發從彰化來台中！」來自彰濱工業區的昆鑫公司，生產水龍頭等衛浴設備，同事呼朋引伴來參加路跑，沿路跑過台中國家歌劇院與夏綠地公園等美景，稱讚台中市真的太美了！

落後在路跑人群中的美珍，是惠明盲校學生，在視障陪跑員劉家榮引導下，解除找不方到方向的壓力，雖然看不到行經路線的景觀，但早上清爽的微風拂過臉龐，這一趟路跑體驗，用心體會。

今天是母親節，「寬心園」董事長黃瓊瑩和兒子張志遠以參加路跑度過健康節日，張志遠說，昨天是弟弟大喜之日，今天他陪媽媽來路跑，連送兩個母親節禮物，張志遠擔任「寬心園」總經理，也鼓勵員工路跑，不只送路跑運動衣，報名費全額補助，黃瓊瑩跑出興趣，下個月還要和先生遠征英國倫敦參加路跑。

廖之華和廖云捷母女檔，看到3萬人一起路跑盛況，全身裝備齊全，媽媽廖之華笑說，初跑獻給「台中幸福開跑-為花博暖身」路跑，女兒廖云捷有跑過半馬的紀錄，陪著媽媽邊跑邊欣賞風景。

「好棒！整個市政中心和7期都是我的運動場！」坐著輪椅的巫岳偉，不受行動限制，雙手快速轉動輪椅向前行，他說，路跑的路線無障礙，在同事朱碧書等人陪伴下，完成挑戰自己的路跑紀錄。

今天一早4點就從南投埔里出發來台中的「中華民國國際演講協會」，特別帶來旗幟加油，協會副總監劉雨軒說，一個好的「演講」可以達到良好溝通，目前全台有180個分會，使用的語言包括英、日、國、台、客語等，號召大家來參加路跑，組成50多人的隊伍，陣容浩大。

參加路跑的民眾中，蕭天助全家總動員，5個人都來路跑，兒子是最小的參加者只有2歲，成為全場最萌的路跑者，由爸爸推著娃娃車賣力開跑，母親節跑出健康跑出好感情。

近年來，路跑活動蔚為風氣，昆鑫公司管理部經理蘇錦隆說，公司平時常舉辦淨灘等公益活動，獲悉這場路跑活動的路線是台中市的景點地標，非常吸引人，沿路欣賞美景，運動後的汗水大爆發，暢快！

(中時)