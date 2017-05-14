「一帶一路」論壇召開 習近平：走出一條共同發展之路

「一帶一路」國際合作高峰論壇會場。(圖/新華網)

「一帶一路」論壇今天(14日)在北京召開，一共有130多個國家的約1500名人士到場參加，並由大陸國家主席習近平開場演講。習近平說，歷史是最好的老師，只要我們勇敢邁出第一步，就能走出一條相遇相知、共同發展之路。

以下為習近平演講全文：

尊敬的各位國家元首，政府首腦，各位部長,各位國際組織負責人，女士們，先生們，朋友們：「孟夏之日，萬物並秀。」在這美好時節，來自100多個國家的各界嘉賓齊聚北京，共商「一帶一路」建設合作大計，具有十分重要的意義。今天，群賢畢至，少長鹹集，我期待著大家集思廣益、暢所欲言，為推動「一帶一路」建設獻計獻策，讓這一世紀工程造福各國人民。

女士們、先生們、朋友們！2000多年前，我們的先輩篳路藍縷，穿越草原沙漠，開辟出聯通亞歐非的陸上絲綢之路；我們的先輩揚帆遠航，穿越驚濤駭浪，闖蕩出連接東西方的海上絲綢之路。古絲綢之路打開了各國友好交往的新窗口，書寫了人類發展進步的新篇章。中國陜西歷史博物館珍藏的千年「鎏金銅蠶」，在印度尼西亞發現的千年沉船「黑石號」等，見證了這段歷史。

古絲綢之路綿亙萬裏，延續千年，積淀了以和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏為核心的絲路精神。這是人類文明的寶貴遺産。——和平合作。公元前140多年的中國漢代，一支從長安出發的和平使團，開始打通東方通往西方的道路，完成了「鑿空之旅」，這就是著名的張騫出使西域。中國唐宋元時期，陸上和海上絲綢之路同步發展，中國、義大利、摩洛哥的旅行家杜環、馬可·波羅、伊本·白圖泰都在陸上和海上絲綢之路留下了歷史印記。15世紀初的明代，中國著名航海家鄭和七次遠洋航海，留下千古佳話。這些開拓事業之所以名垂青史，是因為使用的不是戰馬和長矛，而是駝隊和善意；依靠的不是堅船和利炮，而是寶船和友誼。一代又一代「絲路人」架起了東西方合作的紐帶、和平的橋梁。

—開放包容。古絲綢之路跨越尼羅河流域、底格裏斯河和幼發拉底河流域、印度河和恒河流域、黃河和長江流域，跨越埃及文明、巴比倫文明、印度文明、中華文明的發祥地，跨越佛教、基督教、伊斯蘭教信眾的匯集地，跨越不同國度和膚色人民的聚居地。不同文明、宗教、種族求同存異、開放包容，並肩書寫相互尊重的壯麗詩篇，攜手繪就共同發展的美好畫卷。酒泉、敦煌、吐魯番、喀什、撒馬爾罕、巴格達、君士坦丁堡等古城，寧波、泉州、廣州、北海、科倫坡、吉達、亞歷山大等地的古港，就是記載這段歷史的「活化石」。歷史告訴我們：文明在開放中發展，民族在融合中共存。

—互學互鑒。古絲綢之路不僅是一條通商易貨之道，更是一條知識交流之路。沿著古絲綢之路，中國將絲綢、瓷器、漆器、鐵器傳到西方，也為中國帶來了胡椒、亞麻、香料、葡萄、石榴。沿著古絲綢之路，佛教、伊斯蘭教及阿拉伯的天文、歷法、醫藥傳入中國，中國的四大發明、養蠶技術也由此傳向世界。更為重要的是，商品和知識交流帶來了觀念創新。比如，佛教源自印度，在中國發揚光大，在東南亞得到傳承。儒家文化起源中國，受到歐洲萊布尼茨、伏爾泰等思想家的推崇。這是交流的魅力、互鑒的成果。

—互利共贏。古絲綢之路見證了陸上「使者相望于道，商旅不絕于途」的盛況，也見證了海上「舶交海中，不知其數」的繁華。在這條大動脈上，資金、技術、人員等生産要素自由流動，商品、資源、成果等實現共享。阿拉木圖、撒馬爾罕、長安等重鎮和蘇爾港、廣州等良港興旺發達，羅馬、安息、貴霜等古國欣欣向榮，中國漢唐迎來盛世。古絲綢之路創造了地區大發展大繁榮。

歷史是最好的老師。這段歷史表明，無論相隔多遠，只要我們勇敢邁出第一步，堅持相向而行，就能走出一條相遇相知、共同發展之路，走向幸福安寧和諧美好的遠方。

女士們、先生們、朋友們！從歷史維度看，人類社會正處在一個大發展大變革大調整時代。世界多極化、經濟全球化、社會信息化、文化多樣化深入發展，和平發展的大勢日益強勁，變革創新的步伐持續向前。各國之間的聯係從來沒有像今天這樣緊密，世界人民對美好生活的向往從來沒有像今天這樣強烈，人類戰勝困難的手段從來沒有像今天這樣豐富。

從現實維度看，我們正處在一個挑戰頻發的世界。世界經濟增長需要新動力，發展需要更加普惠平衡，貧富差距鴻溝有待彌合。地區熱點持續動蕩，恐怖主義蔓延肆虐。和平赤字、發展赤字、治理赤字，是擺在全人類面前的嚴峻挑戰。這是我一直思考的問題。

2013年秋天，我在哈薩克斯坦和印度尼西亞提出共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路，即「一帶一路」倡議。「桃李不言，下自成蹊。」4年來，全球100多個國家和國際組織積極支持和參與「一帶一路」建設，聯合國大會、聯合國安理會等重要決議也納入「一帶一路」建設內容。「一帶一路」建設逐漸從理念轉化為行動，從願景轉變為現實，建設成果豐碩。

—這是政策溝通不斷深化的4年。我多次説過，「一帶一路」建設不是另起爐灶、推倒重來，而是實現戰略對接、優勢互補。我們同有關國家協調政策，包括俄羅斯提出的歐亞經濟聯盟、東盟提出的互聯互通總體規劃、哈薩克提出的「光明之路」、土耳其提出的「中間走廊」、蒙古提出的「發展之路」、越南提出的「兩廊一圈」、英國提出的「英格蘭北方經濟中心」、波蘭提出的「琥珀之路」等。中國同寮國、柬埔寨、緬甸、匈牙利等國的規劃對接工作也全面展開。中國同40多個國家和國際組織簽署了合作協議，同30多個國家開展機制化産能合作。本次論壇期間，我們還將簽署一批對接合作協議和行動計劃，同60多個國家和國際組織共同發出推進「一帶一路」貿易暢通合作倡議。各方通過政策對接，實現了「一加一大於二」的效果。

—這是設施聯通不斷加強的4年。「道路通，百業興。」我們和相關國家一道共同加速推進雅萬高鐵、中老鐵路、亞吉鐵路、匈塞鐵路等項目，建設瓜達爾港、比雷埃夫斯港等港口，規劃實施一大批互聯互通項目。目前，以中巴、中蒙俄、新亞歐大陸橋等經濟走廊為引領，以陸海空通道和信息高速路為骨架，以鐵路、港口、管網等重大工程為依托，一個復合型的基礎設施網絡正在形成。

—這是貿易暢通不斷提升的4年。中國同「一帶一路」參與國大力推動貿易和投資便利化，不斷改善營商環境。我了解到，僅哈薩克斯坦等中亞國家農産品到達中國市場的通關時間就縮短了90%。2014年至2016年，中國同「一帶一路」沿線國家貿易總額超過3萬億美元。中國對「一帶一路」沿線國家投資累計超過500億美元。中國企業已經在20多個國家建設56個經貿合作區，為有關國家創造近11億美元稅收和18萬個就業崗位。

—這是資金融通不斷擴大的4年。融資瓶頸是實現互聯互通的突出挑戰。中國同「一帶一路」建設參與國和組織開展了多種形式的金融合作。亞洲基礎設施投資銀行已經為「一帶一路」建設參與國的9個項目提供17億美元貸款，「絲路基金」投資達40億美元，中國同中東歐「16+1」金融控股公司正式成立。這些新型金融機制同世界銀行等傳統多邊金融機構各有側重、互為補充，形成層次清晰、初具規模的「一帶一路」金融合作網絡。

—這是民心相通不斷促進的4年。「國之交在於民相親，民相親在於心相通。」「一帶一路」建設參與國弘揚絲綢之路精神，開展智力絲綢之路、健康絲綢之路等建設，在科學、教育、文化、衛生、民間交往等各領域廣泛開展合作，為「一帶一路」建設夯實民意基礎，築牢社會根基。中國政府每年向相關國家提供1萬個政府獎學金名額，地方政府也設立了絲綢之路專項獎學金，鼓勵國際文教交流。各類絲綢之路文化年、旅遊年、藝術節、影視橋、研討會、智庫對話等人文合作項目百花紛呈，人們往來頻繁，在交流中拉近了心與心的距離。

豐碩的成果表明，「一帶一路」倡議順應時代潮流，適應發展規律，符合各國人民利益，具有廣闊前景。

女士們、先生們、朋友們！中國人説，「萬事開頭難」。「一帶一路」建設已經邁出堅實步伐。我們要乘勢而上、順勢而為，推動「一帶一路」建設行穩致遠，邁向更加美好的未來。這裡，我談幾點意見。

第一，我們要將「一帶一路」建成和平之路。古絲綢之路，和時興，戰時衰。「一帶一路」建設離不開和平安寧的環境。我們要構建以合作共贏為核心的新型國際關係，打造對話不對抗、結伴不結盟的夥伴關係。各國應該尊重彼此主權、尊嚴、領土完整，尊重彼此發展道路和社會制度，尊重彼此核心利益和重大關切。古絲綢之路沿線地區曾經是「流淌著牛奶與蜂蜜的地方」，如今很多地方卻成了衝突動蕩和危機挑戰的代名詞。這種狀況不能再持續下去。我們要樹立共同、綜合、合作、可持續的安全觀，營造共建共享的安全格局。要著力化解熱點，堅持政治解決；要著力斡旋調解，堅持公道正義；要著力推進反恐，標本兼治，消除貧困落後和社會不公。

第二，我們要將「一帶一路」建成繁榮之路。發展是解決一切問題的總鑰匙。推進「一帶一路」建設，要聚焦發展這個根本性問題，釋放各國發展潛力，實現經濟大融合、發展大聯動、成果大共享。産業是經濟之本。我們要深入開展産業合作，推動各國産業發展規劃相互兼容、相互促進，抓好大項目建設，加強國際産能和裝備制造合作，抓住新工業革命的發展新機遇，培育新業態，保持經濟增長活力。

金融是現代經濟的血液。血脈通，增長才有力。我們要建立穩定、可持續、風險可控的金融保障體係，創新投資和融資模式，推廣政府和社會資本合作，建設多元化融資體係和多層次資本市場，發展普惠金融，完善金融服務網絡。

設施聯通是合作發展的基礎。我們要著力推動陸上、海上、天上、網上四位一體的聯通，聚焦關鍵通道、關鍵城市、關鍵項目，聯結陸上公路、鐵路道路網絡和海上港口網絡。我們已經確立「一帶一路」建設六大經濟走廊框架，要扎扎實實向前推進。要抓住新一輪能源結構調整和能源技術變革趨勢，建設全球能源互聯網，實現綠色低碳發展。要完善跨區域物流網建設。我們也要促進政策、規則、標準三位一體的聯通，為互聯互通提供機制保障。

第三，我們要將「一帶一路」建成開放之路。開放帶來進步，封閉導致落後。對一個國家而言，開放如同破繭成蝶，雖會經歷一時陣痛，但將換來新生。「一帶一路」建設要以開放為導向，解決經濟增長和平衡問題。我們要打造開放型合作平臺，維護和發展開放型世界經濟，共同創造有利于開放發展的環境，推動構建公正、合理、透明的國際經貿投資規則體係，促進生産要素有序流動、資源高效配置、市場深度融合。我們歡迎各國結合自身國情，積極發展開放型經濟，參與全球治理和公共産品供給，攜手構建廣泛的利益共同體。

貿易是經濟增長的重要引擎。我們要有“向外看”的胸懷，維護多邊貿易體制，推動自由貿易區建設，促進貿易和投資自由化便利化。當然，我們也要著力解決發展失衡、治理困境、數字鴻溝、分配差距等問題，建設開放、包容、普惠、平衡、共贏的經濟全球化。

第四，我們要將「一帶一路」建成創新之路。創新是推動發展的重要力量。“一帶一路”建設本身就是一個創舉，搞好「一帶一路」建設也要向創新要動力。我們要堅持創新驅動發展，加強在數字經濟、人工智能、納米技術、量子計算機等前沿領域合作，推動大數據、雲計算、智慧城市建設，連接成21世紀的數字絲綢之路。我們要促進科技同産業、科技同金融深度融合，優化創新環境，集聚創新資源。我們要為互聯網時代的各國青年打造創業空間、創業工廠，成就未來一代的青春夢想。

我們要踐行綠色發展的新理念，倡導綠色、低碳、循環、可持續的生産生活方式，加強生態環保合作，建設生態文明，共同實現2030年可持續發展目標。

第五，我們要將「一帶一路」建成文明之路。「一帶一路」建設要以文明交流超越文明隔閡、文明互鑒超越文明衝突、文明共存超越文明優越，推動各國相互理解、相互尊重、相互信任。我們要建立多層次人文合作機制，搭建更多合作平臺，開辟更多合作渠道。要推動教育合作，擴大互派留學生規模，提升合作辦學水平。要發揮智庫作用，建設好智庫聯盟和合作網絡。在文化、體育、衛生領域，要創新合作模式，推動務實項目。要用好歷史文化遺産，聯合打造具有絲綢之路特色的旅遊産品和遺産保護。我們要加強各國議會、政黨、民間組織往來，密切婦女、青年、殘疾人等群體交流，促進包容發展。我們也要加強國際反腐合作，讓「一帶一路」成為廉潔之路。

女士們、先生們、朋友們！當前，中國發展正站在新的起點上。我們將深入貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，不斷適應、把握、引領經濟發展新常態，積極推進供給側結構性改革，實現持續發展，為「一帶一路」注入強大動力，為世界發展帶來新的機遇。

中國願在和平共處五項原則基礎上，發展同所有「一帶一路」建設參與國的友好合作。中國願同世界各國分享發展經驗，但不會幹涉他國內政，不會輸出社會制度和發展模式，更不會強加于人。我們推進「一帶一路」建設不會重復地緣博弈的老套路，而將開創合作共贏的新模式；不會形成破壞穩定的小集團，而將建設和諧共存的大家庭。

中國已經同很多國家達成了「一帶一路」務實合作協議，其中既包括交通運輸、基礎設施、能源等硬件聯通項目，也包括通信、海關、檢驗檢疫等軟件聯通項目，還包括經貿、産業、電子商務、海洋和綠色經濟等多領域的合作規劃和具體項目。中國同有關國家的鐵路部門將簽署深化中歐班列合作協議。我們將推動這些合作項目早日啟動、早見成效。

中國將加大對「一帶一路」建設資金支持，向絲路基金新增資金1000億元人民幣，鼓勵金融機構開展人民幣海外基金業務，規模預計約3000億元人民幣。中國國家開發銀行、進出口銀行將分別提供2500億元和1300億元等值人民幣專項貸款，用于支持「一帶一路」基礎設施建設、産能、金融合作。我們還將同亞洲基礎設施投資銀行、金磚國家新開發銀行、世界銀行及其他多邊開發機構合作支持「一帶一路」項目，同有關各方共同制定“一帶一路”融資指導原則。

中國將積極同「一帶一路」建設參與國發展互利共贏的經貿夥伴關係，促進同各相關國家貿易和投資便利化，建設「一帶一路」自由貿易網絡，助力地區和世界經濟增長。本屆論壇期間，中國將同30多個國家簽署經貿合作協議，同有關國家協商自由貿易協定。中國將從2018年起舉辦中國國際進口博覽會。

中國願同各國加強創新合作，啟動「一帶一路」科技創新行動計劃，開展科技人文交流、共建聯合實驗室、科技園區合作、技術轉移4項行動。我們將在未來5年內安排2500人次青年科學家來華從事短期科研工作，培訓5000人次科學技術和管理人員，投入運行50家聯合實驗室。我們將設立生態環保大數據服務平臺，倡議建立“「一帶一路」綠色發展國際聯盟，並為相關國家應對氣候變化提供援助。

中國將在未來3年向參與「一帶一路」建設的發展中國家和國際組織提供600億元人民幣援助，建設更多民生項目。我們將向「一帶一路」沿線發展中國家提供20億元人民幣緊急糧食援助，向南南合作援助基金增資10億美元，在沿線國家實施100個「幸福家園」、100個“愛心助困”、100個「康復助醫」等項目。我們將向有關國際組織提供10億美元落實一批惠及沿線國家的合作項目。

中國將設立「一帶一路」國際合作高峰論壇後續聯絡機制，成立「一帶一路」財經發展研究中心、「一帶一路」建設促進中心，同多邊開發銀行共同設立多邊開發融資合作中心，同國際貨幣基金組織合作建立能力建設中心。我們將建設絲綢之路沿線民間組織合作網絡，打造新聞合作聯盟、音樂教育聯盟以及其他人文合作新平臺。

「一帶一路」建設植根于絲綢之路的歷史土壤，重點面向亞歐非大陸，同時向所有朋友開放。不論來自亞洲、歐洲，還是非洲、美洲，都是「一帶一路」建設國際合作的夥伴。「一帶一路」建設將由大家共同商量，「一帶一路」建設成果將由大家共同分享。

女士們、先生們、朋友們！中國古語講：「不積跬步，無以至千里。」阿拉伯諺語説，「金字塔是一塊塊石頭壘成的」。歐洲也有句話：「偉業非一日之功」。「一帶一路」建設是偉大的事業，需要偉大的實踐。讓我們一步一個腳印推進實施，一點一滴抓出成果，造福世界，造福人民！

祝本次高峰論壇圓滿成功！謝謝大家。

(中時電子報)