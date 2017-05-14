台中捷運18列電聯車 預計今年底全數交車

台中捷運共採購18列車電聯車，其中9列車由日本原裝進口，另9列車則採技術轉移方式。（圖／台中市府提供）

台中市交通局預計今年底前可完成所有捷運車輛交車。（圖／台中市府提供）

台中捷運綠線朝2018年11月試運轉、2020年全線通車營運，電聯車也加緊趕工，交通局表示，由台車組裝的9列電聯車目前已在進行車架銲接作業，另9列於日本製造的電聯車，2列今年2月運抵台中，其餘7列也正進行組裝作業，預計今年底前可完成所有捷運車輛交車。

台中捷運共採購18列車電聯車，其中9列車由日本原裝進口，另9列車則採技術轉移方式，由原廠提供電聯車的原料及零件，委託「台灣車輛股份有限公司」組裝。

交通局長王義川說，目前台中捷運總進度為70%，在軌道工程方面，混凝土基座完成率為99%、鋼軌鋪設完成率為90%；土木建築方面，所有車站主體結構都已完成，末端的建物外牆、屋頂版、室內裝修工程持續進行中。

此外，機電工程部分，電聯車已從4月起於北屯機廠測試軌進行動態測試，預計今年8月將於主線展開一系列測試工作。

其中，由台灣車輛股份有限公司負責組裝的9列電聯車，目前已在進行車架銲接作業，另9列於日本製造的電聯車，2列已於今年2月運抵台中，其餘7列也正進行組裝作業，預計今年底前可完成所有捷運車輛交車，後續也將陸續運抵北屯機廠接續測試。

王義川表示，捷運高架主線段正進行軌道鋪設及供電系統佈纜作業，電聯車所需電力將由台電輸送至北屯及烏日主變電站後，降壓整流成750伏特直流電，再透過集電靴提供電聯車牽引動力使用，目前包括維修廠、駐車廠扇型軌及測試軌等都已完工，預計6月完成主線軌道工程後，7月將可進行主線第三軌送電作業。

交通局指出，台灣車輛公司為國內唯一軌道車體組裝廠，該公司自成立以來，已累積優質軌道車輛製造的豐厚經驗及設計實力，目前進行的專案，包括台北環狀線、淡海輕軌及台鐵EMU800電聯車等。

王義川強調，台中捷運電聯車由日本川崎重工株式會社委託該公司進行量產製造，數量總計9列18節車廂，這種合作模式有助於落實「國車國造」，加上台灣車輛公司的技術是移轉自日本，未來車輛維修可就近在台灣完成，不用依賴日本也能降低成本。

(中時)