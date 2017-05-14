劉濤發文哭訴很難過 富豪尪這樣回

劉濤發文訴很難過。(圖／翻攝自劉濤微博、陸網)

劉濤老公留言安慰。(圖／翻攝自劉濤微博)

大陸女星劉濤13日在微博發文「其實我很難過」，突宣洩情緒，讓網友都紛紛猜測她怎麼了，還有人猜是不是婚姻出現問題，不過老公一句話回復，也打破婚變的揣測。

劉濤發文「其實我很難過」，並配上3個哭臉，不少人都擔心她發生什麼事，有人認為她應該是為了主演戲劇《歡樂頌》的劇情悲傷，老公王珂曬出和好友合照，並留言安慰：「怎麼了，我們五人組給你撐腰」，破除婚變的揣測。

(中時電子報)