每逢佳節被撕親？ 呂秋遠：母親節衍生的10大問題

呂秋遠在臉書PO文，列舉母親節負能量爆發可能衍生的10大問題。（翻攝自呂秋遠臉書）

今天是一年一度的母親節，你向媽媽表達感謝了嗎？然而，就像每個節日都有人不喜歡，並非人人都想過母親節，律師呂秋遠就在臉書舉出10個母親節負能量爆發衍生的問題，或許說中不少人的心聲。

呂秋遠開頭即表示，情人節一年有好幾天，為什麼母親節只有一天？接著列舉10大負能量衍生問題，例如：如果不知道媽媽是誰，要怎麼過母親節？已結婚的夫妻到底要出席哪一方的母親節？要不要幫交往對象的媽媽過母親節？或是母親本身並不想過母親節？還有，假如媽媽過世了，要怎麼過母親節？

不過，正如呂秋遠列出每條問題的不同解答，「天下本有不是的父母，請不要強迫沒有親情的人，聚在一起過節。感情不是靠血緣，是靠愛。」「別難過，你的親人與朋友都還在。而且，我相信他們會一直在，你不是孤單的。而她，已經在你心裡了。」在母親心中，孩子永遠是最柔軟的那一塊，今天，別忘了謝謝母親對家庭的付出，並告訴媽媽你有多愛她！

以下為呂秋遠臉書全文：

每逢佳節被撕親，意思是，經常到了節日，就是撕裂感情的時候。光是想到一件事就很不公平，為什麼母親節只有一天，但是情人節卻有四天？2月14日叫做西洋情人節、3月14日叫做白色情人節、4月14日叫做黑色情人節，台灣還有個七夕情人節。不過，有些人或許不這麼喜歡母親節，以下就是母親節負能量爆發的時候所衍生的問題：

1.其實，我不想過母親節。

如果，從小媽媽就不在家、不知道媽媽是誰、媽媽在孩子心中的印象就是打罵、吸毒與賭博、媽媽只會跟孩子要錢。為什麼要過母親節？強迫孩子為這樣的媽媽過節，他們可能會比較想過清明節。天下本有不是的父母，請不要強迫沒有親情的人，聚在一起過節。感情不是靠血緣，是靠愛。

2.小姑要我幫她媽媽「慶祝」母親節。

有些人在結婚以後，會有莫名的操盤手出現。他們平常總是不見人影，但是在關鍵的時候，會把你放在冰箱裡的食物吃掉、會在婆婆罵你的時候加油添醋、會在老公跟你吵架的時候戰火猛烈，還有，會在過節的時候，把你當下女使喚。

當然，不是每個小姑都這樣，但請不要把同住在一起的大嫂當作姊妹或女傭，姊妹太親密、女傭太生疏，請你把他當作哥哥的配偶看待就好。你如果做得到，她不一定要做，因為你媽不是她媽。如果你做不到，更別請他做到，因為她媽不是你媽。

3.我到底要去哪個母親節？

一邊是岳母，一邊是媽媽。我的建議是各過各的。不然就是單數年一起去岳母家，雙數年一起在媽媽家。如果自己生小孩，就留在自己家。這不是計較的問題，而是當你心中浮現計較兩個字，其實你才是計較的人，不是嗎？每個人都是人生父母養，為什麼一定得在你家？難道全家就是你家？

4.母親節到底要送康乃馨還是玫瑰花？

送禮，到底要送什麼？我的建議是，現金最實在。你沒注意到爸爸的刮鬍刀、領帶都已經塞滿到客廳來了嗎？每年都不會厭倦的禮物，當然只有現金。但是，如果國小或國中生，我會建議你們送給媽媽親手做的禮物，那真的非常、非常溫馨。

不要比較，是的。我們給媽媽一份心意，請不要跟兄弟姊妹比較，如果有人因此計較，那是他的錯，不是你的。

5.老公忘了母親節。

那就忘了啊！老公唯一會記得的日子，只有他的生日而已，你幹嘛跟他計較？忘記母親節，你可以提醒他，也沒什麼不好的。如果提醒三次，他還是忘記，那就是他不想處理這種事，能接受，就釋懷一點，不能接受，那就翻臉大吵等離婚，這也沒什麼問題的。

6.兒女忘記母親節。

如果他已經有了孩子，請你體諒他，或許他正在理解你當年的辛勞。如果他還沒有孩子，請你主動打電話給他，要他好好照顧自己，別太忙了。

7.老婆剛懷孕，要不要幫她過母親節？

你問這個問題，想找死嗎？

8.要不要幫女友的媽過母親節？

先別討論這個了，你聽過你媽嗎？有了女友就忘了娘，雖然這是本性，但是如果結婚以後，你還能這麼做，才是真男人。

9.自己不想過母親節。

我們從小就被教導，美化母親這個角色。所以母親像月亮一樣，母親恩重如山、母親含辛茹苦，照顧孩子與母親幾乎劃上等號。但是其實很多人並沒有準備好當母親，或者不是個理想的媽媽，那麼就放自己輕鬆一點，別太在意母親這個角色。這個角色，不過就是你眾多身份中的其中之一，勇敢的承認自己扮演得不好，然後協調出一個可以讓孩子接受的好方法，別太為難自己了。

10.媽媽過世了，我要去哪裡過母親節？

別難過，你的親人與朋友都還在。而且，我相信他們會一直在，你不是孤單的。而她，已經在你心裡了。

(中時電子報)