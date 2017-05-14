腦癌兩度開腦近況曝光 陳立宏吞嚥困難極削瘦
名嘴陳立宏前年1月發現罹患腦癌，且已惡化到第4期，初步經過開腦、標靶與免疫等治療後，一度康復得不錯，還短暫復出電視圈，沒想到去年3月腦部左邊運動神經區出現白影，因腦組織潰爛壞死而二度開刀，影響了右眼及右半邊的身體行動，需要復健，去年8月他曾拄枴杖現身，給離開《新聞挖挖哇》的于美人送行，之後便再度退出螢光幕，專心修養。
在陳立宏二度開刀後，鄭弘儀曾曝光他的狀況，以「緩步攻堅，盤整向上」形容之，如今好久不見的他，在《新聞追追追》主持人張啟楷的探望下，難得曝光了近況，張啟楷昨天在臉書曝光了兩人合照，表示陳立宏看起來氣色還不錯，「但最近吞嚥有些困難、不大說話」張啟楷表示，不少節目觀眾都說很想再看到陳立宏，藉此鼓勵他保重身體、多說說話，陳立宏也點頭說好，兩人更一起比讚「約定」，期待他努力復健、早日重出江湖。
照片中，陳立宏精神看起來尚可，僅兩眼稍顯無神，最明顯的是原本身材適中的他，如今身形相當削瘦，人也行動不便，靠著高背輪椅支撐與行動，右手雖上翻擱在腿上，但左手還有力氣比讚，也顯現了個人積極正向的態度，而不少粉絲、網友見狀，皆感到不捨、難過，紛紛留言給他加油打氣，祈願盼他早日康復。
(中時電子報)
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