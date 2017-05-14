台無緣WHA 民調56％認大陸有最大責任

「兩岸政策協會」上午舉辦「兩岸關係及WHA議題民意調查記者會」記者會，由兩岸政策協會祕書長王智盛主持，並邀請民進黨立委羅致政（右2）、台灣世代教育基金會副執行長張百達（右1）、台灣師範大學政治學研究所教授范世平（左1）及健行科技大學企管系教授顏建發（左2）分析。（記者陳建瑜攝）

「兩岸政策協會」上午公布民調顯示，高達54.8%的民眾對總統蔡英文的表現不滿意，40.8%的民眾感到滿意；台灣無法參與今年世界衛生大會（WHA），高達56.2%的民眾認為中國應負最大責任。

「兩岸政策協會」上午舉辦「兩岸關係及WHA議題民意調查記者會」記者會，邀請民進黨立委羅致政、台灣世代教育基金會副執行長張百達、台灣師範大學政治學研究所教授范世平及健行科技大學企管系教授顏建發分析。

世界衛生組織（WHO）日前表示，目前未計畫邀請台灣出席WHA。民調顯示，71.7％的民眾認為不應該為參加WHA承認一個中國原則的九二共識，而18.4％的民眾則認為應該承認；另外，68.9%的民眾贊成政府召開記者會表達強烈訴求，25.2%民眾不贊成此作法。

對於台灣無法參加WHA，高達56.2%的民眾認為中國應負最大責任，而29.8%的民眾認為台灣應該負最大責任。

在兩岸政策的主張上，高達67.7%的民眾同意蔡總統日前提出的兩岸新主張，而22.1%的民眾則不同意。另外，自去年520民進黨政府上台以來，有58.4％民眾認為中國挑釁行為較多，而23.7的民眾認為台灣挑釁較多。

對於中國所指的「九二共識」，52%的民眾認為指的是「兩岸同屬一個中國」，而34.6%民眾認為是「一個中國各自表述」；70%的民眾不接受一中原則的九二共識，71.9%的民眾更認為不應該在一中原則的九二共識下讓步。

至於是否要為參加WHA而承認一個中國原則的九二共識？高達71.7%的民眾主張不應該，而18.4％主張應該。

就蔡總統本身而言，有54.8%民眾不滿意她的表現，而40.8%的民眾則是表示滿意；不過，在總統的支持方面，有55.9%的民眾仍支持蔡總統，而38.5%的民眾表達不支持。

此民調由兩岸政策協會委託決策民調中心執行，訪問於106年5月9日至10日晚間進行。成功訪問1074位成年人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。

(旺報)