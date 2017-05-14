7局失1分 曾仁和竟吞敗

台灣投手曾仁和。(中時資料照)

(10:40更新 補充李振昌中繼成績)效力小熊2A的台灣投手「土虱」曾仁和，今對光芒2A球隊，先發7局，只被敲出5支安打，因陽春炮失1分。但苦等不到隊友火力支援，球隊終場1比3輸球，曾仁和吞下本季首敗，終止開季3連勝，自責分率降到3.15。

洛磯3A投手李振昌，上次亂剪指甲後丟分，今天面對運動家3A，上場中繼0.2局，被敲1安，投出2三振、1保送，失1分。李振昌6局1出局登板，先投出保送，再被敲二壘打失分。李振昌本季戰績2勝0敗，自責分率從1.72增至2.20。

(中時電子報)