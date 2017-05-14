「一帶一路」論壇 習近平：地區危機動盪不能再持續

「一帶一路」國際合作高峰論壇今（14）日上午正式開幕。中國國家主席習近平在開幕式的演講上強調，「一帶一路」的建設離不開和平安寧環境，要建構合作共贏的新型合作關係，部分區域的危機動盪不能再持續。

習近平提出建議，要將「一帶一路」建設成和平之路、繁榮之路、開放之路、創新之路及文明之路。為了建成和平之路，彼此間應該以合作取代對抗，尊重彼此主權尊嚴以及領土完整，同時尊重核心利益和重大關切。

他並稱，古絲綢之路過去曾流淌奶和蜜，現在卻成為危機動盪的代名詞，他強調「這種情況不能再維持下去」，必須營造共建共享的安全格局。他還稱，要著力推進反恐，標本兼治，消除貧困落後。

習近平表示，他多次說過，「一帶一路」不是另起爐灶、推倒重來。而是現實戰略對接，並實現優勢互補。他強調，中國將深入貫徹創新協調綠色理念，推進供給側結構性改革，為一帶一路注入強大動力。中國不會干涉他國內政，不會輸出社會制度按發展模式，更不會強加於人，不會重複地緣博弈的老套路，而會開創合作共贏新模式。並稱，一帶一路不會成為破壞穩定的小集團，而是和諧共存的大家庭。

(工商)