習近平宣布 加碼千億挺「一帶一路」

大陸國家主席習近平今宣布，將向絲路基金增資1000億人民幣。(圖/藍孝威翻攝)

大陸國家主席習近平今天（14日）上午出席「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式並發表主旨演講，大手筆開出多張巨額支票。習近平表示，大陸將加強支持一帶一路建設，除向絲路基金新增資金1000億元人民幣外，還將以各種方式提供超過7000億元以上的基金或貸款。

習近平表示，中國將加大對「一帶一路」建設資金支持，向絲路基金新增資金1000億元人民幣，鼓勵金融機構開展人民幣海外基金業務，規模預計約3000億元人民幣。中國國家開發銀行、進出口銀行將分別提供2500億元和1300億元等值人民幣專項貸款，用於支持「一帶一路」基礎設施建設、產能、金融合作。

習近平說，中國還將和亞洲基礎設施投資銀行、金磚國家新開發銀行、世界銀行及其他多邊開發機構合作支持「一帶一路」項目，同有關各方共同制定「一帶一路」融資指導原則。

此外，中國將在未來3年向參與「一帶一路」建設的發展中國家和國際組織提供600億元人民幣援助，建設更多民生項目。

中國將向「一帶一路」沿線發展中國家提供20億元人民幣緊急糧食援助，向南南合作援助基金增資10億美元，在沿線國家實施100個「幸福家園」、100個「愛心助困」、100個「康復助醫」等項目。中國將向有關國際組織提供10億美元落實一批惠及沿線國家的合作項目。

(中時)