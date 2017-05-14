NBA》放假不忘學習 林書豪：愛看控衛怎麼打

林書豪跟球迷分享自己認真在看東區準決賽的心情。(取自騰訊視訊網頁)

儘管還處放假休息期間，籃網後衛林書豪卻沒忘記關心季後賽戰況，他在《騰訊》上發布17秒短片，且說，「我現在放假，可是我每天都看NBA季後賽，巫師對塞爾提克有著全NBA非常非常強的控球後衛，所以我喜歡看他們怎麼打！」

林書豪指的就是前役投進逆轉三分球展現大心臟的巫師控衛沃爾，以及塞爾提克「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，畢竟兩人都跟豪哥在籃網打的同樣位置，豪哥會想從中學習或偷步，也算是理所當然的選擇，只是他也太認真了點。

畢竟本季場均14.5分、5.1助攻與3.8籃板的林書豪，本季因為左大腿嚴重傷勢，只打36場例行賽，如今好不容易獲取好好休息機會，他除了大部分時間都跟家人相處(尤其是他最愛的姪子)，也去了一些渡假勝地放鬆一下。

接下來林書豪可能回到紐約布魯克林區跟籃網隊友一起集訓練球，然後才會開始準備今年暑假的亞洲行，他先前預告過將帶給亞洲球迷不同以往的行程或活動，相當值得大家好好期待！

(中時電子報)