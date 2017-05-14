貿協辦台灣公益路跑 為印尼失學童送暖

配合「2017印尼台灣形象展」的台灣週系列活動，「2017年台灣精品愛心公益路跑」14日早上於印尼雅加達GBK體育場開跑，外貿協會董事長黃志芳表示，兒童是各國未來的希望，希望能透過公益活動，協助當地的失學兒童，向印尼傳遞台灣品牌及企業的正面能量，進一步促進雙方交流。

台灣精品愛心公益路跑自2014年以來，已連續第四年舉辦，活動分為5公里及10公里兩組，本屆參與人數近3500人，貿協並在現場與當地長期關注弱勢族群的健康與教育的公益團體Obor Berkat Indonesia合作，邀請參賽民眾一同做公益，在兩小時內成功募集2325本童書，全數贈與印尼的失學兒童。

黃志芳表示，兒童一直是各國社會未來的希望，希望能夠過本次活動聚集參與者的正面能量，一起做愛心，並同時提升台灣品牌在印尼民眾心中的形象，拉近彼此的距離。

此外，為擴大活動效益，路跑活動現場也邀請台灣特色品牌，如天仁茗茶在印尼的合作夥伴天星茶坊，與麥味登、星球爆米花和歇腳亭等業者參與，並安排射飛鏢、丟棒球等台灣夜市常見小遊戲，期望能讓印尼民眾增進對台灣品牌的認識。

連續三年贊助路跑活動跑衣的業者代表，大通電子印尼分公司總經理劉謙興表示，透過公益路跑的活動推廣，有助於提升台商在印尼市場上的品牌鑑別度和社會形象，未來也將持續積極與台灣精品活動配合，共同宣傳。

活動中，貿協也邀請台灣業者三陽和宏碁，提供機車和筆記型電腦做為獎品；結束後，民眾並至一旁的印尼台灣形象展會場領取獎牌，參觀一系列的台灣產品與體驗展示，和抽出華航與長榮的印尼台灣來回機票贈與參賽者。

(旺報)