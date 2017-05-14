走出引產槓名醫風波 甜心主播喜曝當媽了

呂佳宜走出喪子之痛，喜曝當媽了。(圖／翻攝自呂佳宜臉書)

「甜心主播」呂佳宜去年因「引產」事件槓上名醫蘇怡寧，衍生成醫療糾紛，還被斷言難以受孕，不過現她揮別陰影，將失去的寶寶再生回來，今(14日)她在臉書分享喜悅，透露自己也加入媽媽的行列。

呂佳宜去年控訴名醫診斷錯誤而小產，雙方開記者會互相指控，現風波已平息，她也開心在母親節這天宣布已當媽，且坐完月子了，接下來要持續努力恢復身材，她接受《蘋果》採訪時，也開心透露事情發生3個月後，她就發現自己懷孕了，覺得就像是禮物一樣驚喜。

而她的女兒上個月12日出生，小名叫「大大」，希望她可以福大命大健康長大，還有大大的勇氣追逐夢想，當孩子生下那一刻，醫生還對她說：「我們在同一個地方把孩子生回來了。」她和老公就邊笑邊含著淚水看著對方，相當感動。

(中時電子報)