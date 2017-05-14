相約金城武、周冬雨 走進上海4個浪漫視角

電影《喜歡你》全片場景多拍攝於上海，跟著金城武、周冬雨的腳步，體驗老上海的魔幻魅力視角。(圖/shutterstock提供)

金城武、周冬雨主演電影《喜歡你》詮釋出最浪漫愛情的料理配方，電影全片場景多拍攝於上海，從美食餐廳、總裁酒店、陽台看夕照、到最接地氣的菜市場告白等拍攝，在電影上映後都成為劇迷關注焦點，不妨跟著金城武、周冬雨的腳步，體驗老上海的魔幻魅力視角。

@byshizuka 分享的貼文 於 2017 年 5月 月 13 7:06上午 PDT 張貼

aikoon（@aikoon）分享的貼文 於 2014 年 7月 月 1 3:36上午 PDT 張貼

片中周冬雨的工作地點與金城武入住酒店，是取景自著名的英國古典建築「瑞金洲際酒店」，為百年歷史的上海名人公館，保留濃厚老上海洋房復古情懷，結合華麗宏偉的東西方建築元素，窗花上可見傳統中國符號，簡潔不失雅致；亦曾是蔣介石與宋美齡訂婚地點，並當作他們在上海的住所，另英國威廉王子、美國前國務卿季辛吉等都曾下榻於此。

@dejavee 分享的貼文 於 2016 年 10月 月 31 10:00下午 PDT 張貼

紫妍Violet.Z（@violet.zheng）分享的貼文 於 2017 年 2月 月 16 6:38下午 PST 張貼

最令人驚奇的拍攝地是兩人在片中公寓共賞夕照場景，位於徐匯區的「武康大樓」原名為「諾曼底公寓」，是上海第一座外廊式公寓大樓，建於1924年，由當時旅居上海的鄔達克設計，最初住戶多是公司高層外籍職員，現今也不時有新婚夫妻以此為景拍攝婚紗。據悉，劇組認為這幢大樓風格「很紐約又很上海」，看似老式的市井走廊與門窗，在夕陽時分卻是最能呈現出「很暖很浪漫」的日落劇景。

hideki（@jasarther）分享的貼文 於 2015 年 10月 月 17 5:57下午 PDT 張貼

Lavender Chang（@lavchang）分享的貼文 於 2015 年 9月 月 16 1:57上午 PDT 張貼

除了華麗宏偉建築做為拍攝場景，片中也很接地氣地以公車、菜市場做為拍攝畫面，其中金城武告白的菜市場是位於「華環真北農貿市場」，規模之大分有鮮肉區、水產區、蔬菜區、熟食區等店鋪，亦賣有各式生活用品攤販。此外，周冬雨騎單車上班行經的「新昌路」，與山海關路、北京西路交叉處是最能體驗上海市井生活的區域，各式商家與當地人潮來來往往。

(中時電子報)