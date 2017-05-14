小心遭「虎」吻！ 台東活水湖傳泳客遭魚虎咬傷

台東活水湖傳出泳客遭魚虎咬傷事件。（莊哲權翻攝）

台東活水湖傳出泳客遭魚虎咬傷事件。（莊哲權翻攝）

台東活水湖傳出泳客遭魚虎咬傷事件。（莊哲權翻攝）

經常舉辦鐵人三項的台東活水湖，傳出2起泳客遭魚咬傷事件，台東縣水中運動訓練協會人員潛水查看，發現凶手是俗稱「魚虎」的外來種「線鱧」，該協會進行搜捕，只抓到2隻，研判已繁殖一定數量，呼籲到活水湖游泳的遊客小心防範，以免遭「虎」吻。

「突然一陣刺痛，右小腿出現1個嬰兒嘴般大小的紅腫傷口」，台東舉辦鐵人三項等水上運動的聖地活水湖，近日陸續傳出有2名泳客在岸邊休憩時，泡在水裡的腳被魚咬傷事件，比對傷口，應該是外來入侵種、性情凶猛的魚虎所為。

「活水湖也淪陷」，台東縣水中運動訓練協會理事長陳志峰表示，該協會潛水人員下水展開搜捕行動，只抓到2尾，體長約20公分，另有2尾逃逸，研判可能已在湖中繁衍相當數量。

陳志峰說，線鱧別名泰國鱧、泰國魚虎，大多為養殖逃逸或放生個體，對原生物種造成極大威脅，此次湖中發現個體，更對泳客安全造成直接傷害，呼籲相關單位應該設法捕捉，泳客到活水湖戲水也要小心。

(中時)