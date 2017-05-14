把女友許維恩擺哪？ Kid澳洲遊樂園見正妹前女友
藝人Kid(林柏昇)日前接下愛爾達電視新節目《野人追夢》，為節目暫時留女友許維恩在台灣，東奔西跑出外景，最近拔營澳洲，進行過鱷魚牢籠、裸體滑沙等驚險挑戰，但再怎樣都比不過這次的活動刺激，製作單位竟秘密安排他跟正妹前女友小琪見面，這讓Kid相當驚訝且有點不開心，超擔心事先沒有跟現任女友許維恩報備，惹她生氣。
據《蘋果日報》報導，Kid被製作單位安排在異鄉與分手約5年的前女友小琪見面，Kid雖驚訝，但兩人見了面仍開心擁抱，她透露自己當初是Kid的粉絲，再見面會上認識，後來又偶遇才交往，Kid則說好多年沒見到小琪，當年交往時，他還在Circus，兩人聚少離多，「我一出國就10幾天，讓她沒有安全感，幾次吵架後，她越來越沒有信任感」，透露某次錄完影回家，小琪竟說已經訂好澳洲機票與簽證，要去打工遊學，當時Kid來不及訂機票辦簽證，只能眼睜睜看著小琪離開。
而久別重逢，小琪一見到Kid先虧他變胖又禿頭，讓Kid大受打擊，小琪還爆料當初兩人很愛吵架，所以才分手，如今她住在澳洲，大方坦承有了個外籍男友，而小琪在錄影過程中，報了不少Kid的料，但部份精彩內容被他要求剪掉，就怕現任女友許維恩會不開心，Kid也說，其實製作單位翻出他的舊情人跟往日情，當時讓他有點生氣，因為來不及跟女友報備，也表示當晚錄完影立刻跟「小恩」坦白一切，許維恩說沒關係，「反正也那麼久沒聯絡了，對我信得過」，態度非常落落大方。
(中時電子報)
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