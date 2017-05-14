陽岱鋼開始練打 狀況逐漸好轉
今年轉戰日職讀賣巨人的陽岱鋼，因為開季下半身緊繃都在復健調整，據日媒報導，陽岱鋼目前已開始用投球機進行練打，賣力恢復狀況。
陽岱鋼說，目前揮棒上已經沒有問題，身體上面，狀況也一天比一天好，只差還沒有進行衝刺上面的練習，應該過不久就可以與球隊參加完整的練習。
陽岱鋼是在3月19日二軍比賽中，導致下半身緊繃不適，之後就展開復健休養，近期開始在巨人球場室內訓練，也進行打擊練習，揮了170球左右，期盼盡快回到一軍戰場。
(中時電子報)
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