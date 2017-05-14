扁回官田與母團聚 陳致中PO文感念全台父母

前總統陳水扁回官田祖厝，與母親團聚慶佳節。(翻攝自陳致中臉書)

陳致中在臉書PO出父親官田祖厝全景照。(翻攝自陳致中臉書)

阿扁官田祖厝的巷弄。(翻攝自陳致中臉書)

今天是母親節，前總統陳水扁兒子陳致中一早在臉書PO出父親回官田祖厝，與阿嬤團聚的合照，並寫下「母親節，感恩、不捨與期盼，盡在不言中！」把這份心意獻給全台灣所有勞苦功高、付出不求回報的父母親們。

陳致中也指出，近來有小燈泡案的宣判、女作家案正義仍沈默，希望台灣不再有長夜哭泣的父母親，為他們含冤受苦的孩子們傷心。

(中時)