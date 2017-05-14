氣候變遷執行績效評比 台中連6年特優

台中市環保局今年加碼編列7100萬元，推動二行程機車汰換，其中包括補助民眾新購電動機車。（盧金足攝）

台中市環保局長白智榮強調，台中市是中部生活圈的低碳示範城市，去年推動各項節能減碳措施，共減碳達49萬2395公噸。（盧金足攝）

環保署「105年度縣市氣候變遷執行績效評比」成績出爐，台中市政府環保局再度奪下全國特優，連續6年獲獎。環保局長白智榮表示，環保局推動各項節能減碳相關措施及計畫，皆獲環保署評選委員的肯定，未來將持續執行二行程機車汰舊補助、紙錢集中燃燒宣導、資源回收再利用課程等措施，以「創造優質綠色生活環境」為願景，帶領市民落實低碳生活。

台中環保局表示，為因應全球氣候變遷，市府積極打造低碳生活，陸續執行二行程機車汰舊補助作業，已汰除6萬8398輛二行程機車；環保志工培訓辦理基礎及特殊教育訓練各28場，每場次約120名志工參與；紙錢集中燃燒數量累計達3186公噸，以及綠色消費及各項資源回收再利用等措施。

此外，也針對環保署列管16處公私場所，進行溫室氣體排放量盤查登錄，有效掌握工業部門溫室氣體排放情形。同時要求業者依照「台中市溫室氣體排放源自主管理辦法」，自訂相關節能減碳措施及作為，如提升機組燃燒效率或副產燃氣回收再利用等方式，以落實節能減碳政策。

局長白智榮說，台中市是中部生活圈的低碳示範城市，去年推動各項節能減碳措施，共減碳達49萬2395公噸，獲得環保署評選委員高度肯定。

今年加碼編列7100萬元，推動二行程機車汰換補助，估計將淘汰3萬5000輛二行程機車，目標3年內完全汰除二行程機車。未來將陸續進行教育宣導作業，以「創造優質綠色生活環境」為願景，帶領市民落實低碳生活。

(中時)