抗議WHA層級不足 綠委羅致政：民眾比政府還氣

「兩岸政策協會」上午舉辦「兩岸關係及WHA議題民意調查記者會」記者會，由兩岸政策協會祕書長王智盛（中）主持，並邀請民進黨立委羅致政（右2）、台灣世代教育基金會副執行長張百達（右1）、台灣師範大學政治學研究所教授范世平（左1）及健行科技大學企管系教授顏建發（左2）分析。（記者陳建瑜攝）

「兩岸政策協會」上午公布民調顯示，高達71.7%的民眾主張不應該參加WHA（世界衛生大位）而承認「一中」的九二共識。民進黨立委羅致政表示，多數民眾希望政府召開國際記者會，向國際社會控訴、批評中國及WHO（世界衛生組織），但至今層級只到陸委會，「民眾比政府還氣」。

「兩岸政策協會」上午舉辦「兩岸關係及WHA議題民意調查記者會」記者會，邀請民進黨立委羅致政、台灣師範大學政治學研究所教授范世平及健行科技大學企管系教授顏建發等出席分析。

范世平表示，台灣民眾認知「九二共識」只是一中原則，不是一中各表，已在台灣沒有市場；大陸國台辦主任張志軍不斷的說，台灣不承認一中原則，無法參加WHA，顯然台灣多數民眾不接受，對中共印象更差，會讓台灣民眾更不接受「九二共識」，更沒市場。

范世平指出，去年（大陸國家主席）習近平可以獨排眾議讓台灣參與WHA，今年卻遇到很大阻力，黨內鷹派更為抬頭，本來要釋出的善意而無法釋出，這透露19大內部權力鬥爭很激烈。他現在比較憂慮的是兩岸某種程度對撞才正要開始，兩岸社會對更為對立。

羅致政強調，民調顯示支持蔡英文，但不滿意蔡英文，為何有此落差？因為民眾知道蔡英文只有一年時間，需要更多時間推動政策，包含兩岸政策，但其政策、節奏、幅度、魄力跟民眾感受有落差，仍有不滿意之處。這有些是結構性因素，包含兩岸問題，非單方可解決。

在WHA邀請函事件上，羅致政說，多數民眾希望政府召開國際記者會，向國際社會控訴批評中國及WHO，但到目前為止政府都沒有召開，層級只在陸委會，民眾是站在政府這邊，但目前沒有看到政府有大動作，只有發言稿；「民眾比政府還氣更強硬」，但顯然還有落差。

顏建發表示，民眾多數支持目前蔡總統的「維持現狀」，從民眾的反應所謂「維持現狀」，不是懦弱、被動、消極，反而是往前推進；台灣是受害者，中國是加害者，當對的權益捍衛，並不是挑釁，民眾也很清楚分際。台灣是可以更大聲一點，動作可以更大一點。

(旺報)