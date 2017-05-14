PGA》賈西亞球員賽67桿 名人賽後爭2連勝

賈西亞躍居並列第7，可望繼名人賽之後奪2連勝。(美聯社資料照)

球員錦標賽14日第3輪刮強風，不少名將都爆桿，美國好手霍姆斯這天只在第14洞吞1個柏忌打出70桿，躍居與交出72桿的同胞史坦利平起平坐，2人同以總桿207桿(-9)並列領先。

前36洞並列領先的南非好手烏斯泰森交出73桿，保持在爭冠圈，以1桿之差的208桿位居第3，韓國好手金時沅靠著這輪少數人打出6字頭的68桿，以209桿衝上第4，阿根連葛利諾與英格蘭波特，同以210桿並列第5。

本來就難打的TPC鋸齒草球場，第3輪強風侵襲，造成這天成績出現極大落差，只要揮出6字頭成績，就可得到好回潰。

上個月在美國名人賽拿下生涯第1場大賽冠軍的西班牙好手賈西亞，繼首輪在第17洞成為賽史第8位選手打出「1桿進洞」後，第3輪又有絕佳表現，先在前9洞打出34桿，後9洞再於第11至13洞連抓3鳥，第16洞又獵到老鷹(-2)，打出33桿，這輪當天次佳成績67桿交卡，同時以總桿211桿竄升至並列第7，只落後4桿，決賽輪有機會爭2連勝。

與賈西亞相較，前兩輪並列第10的同胞菜鳥新人拉姆，這天就經不起強風考驗，爆出美巡生涯最差成績82桿，另今年美巡拿下3勝的美國新生代高手湯瑪斯，也打出難堪的81桿，2人打到第3輪就打包回家。前兩輪共有82位人晉級，但第3輪打完再淘汰11人。

世界前10高手以世界第2北愛爾蘭麥克羅伊及世界第3澳洲戴伊，215桿並列第20最佳，「球王」美國強森第3輪揮出74桿，以218桿並列第44，這幾人應與本屆冠軍無緣。

(中時電子報)