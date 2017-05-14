好難得！曹錦輝穿粉紅球衣

曹錦輝今穿粉紅色球衣，祝母親節快樂。(翻攝曹錦輝粉絲後援會臉書)

35歲的曹錦輝，今年在美國獨立聯盟奮戰，尋求重返大聯盟的機會。今天是母親節，效力長島鴨隊的曹錦輝，也穿上粉紅色球衣，祝「全天下的媽媽、即將當母親、準備當媽咪的球迷朋友家人們⋯母親節快樂」。

以剛猛速球著稱的曹錦輝，穿上粉紅色球衣，感覺有點違和感。但還是有球迷力挺，稱讚曹錦輝穿起來，就是「帥」！曹錦輝本季出賽4場，投4局被敲4安，有3三振、3保送，戰績0勝1敗，自責分率2.25。

(中時電子報)