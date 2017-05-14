北韓飛彈高度破2千公里 日：恐為新飛彈

北韓今晨試射飛彈，高度破2000公里，日本防衛大臣稻田朋美表示，可能是新型飛彈。 (圖/維基百科)

北韓今晨試射飛彈，日本防衛大臣稻田朋美表示，該飛彈飛行高度破2000公里，有可能是新型飛彈。日本首相安倍晉三表示，「絕對無法容忍」北韓最新這起試射，並表示飛彈試射對東京構成「重大威脅」，將表達「強烈抗議」。

而美軍太平洋司令部早先指出，北韓今早發射飛彈，但它的飛行情況與洲際彈道飛彈並不一致。

據資料顯示，洲際彈道導彈發射後可以區分成下列三個飛行階段：1.推進加速階段——從火箭發動機點火開始，飛行時間3-5分鐘不等，本階段結束時導彈一般處於距地面150到400公里的高度。2.中途階段（亞軌道飛行階段）——本階段約25分鍾，期間洲際彈道導彈主要在大氣層外沿著橢圓軌道作亞軌道飛行，軌道的遠地點距地面約1200公里。3.再入大氣層階段，從距地面100公里開始計算，飛行時間約2分鍾，撞擊地面時的速度可高達7公里/秒。而北韓今晨試射飛彈高度若破2000公里，難怪日本懷疑北韓可能測試新型飛彈。

(中時電子報)