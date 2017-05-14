談大巨蛋 柯P：馬郝被「雙管齊下」就妥協

台北市長柯文哲今早出席活動被護樹團體抗議大巨蛋，針對大巨蛋爭議，他表示就算選舉到了也不會放鬆標準，該怎麼做就怎麼做。（台北市政府提供）

台北市長柯文哲今早在國父紀念館出席活動，遇到護樹團體抗議為蓋大巨蛋移樹，柯淡定表示，人活在世上每天都有「奇怪的事」，要讓每個人都滿意很困難。他重申，過去馬、郝兩任市長都擋過大巨蛋，後來被「雙管齊下」，一手蘿蔔、一手棒子就妥協，但他撐得夠久，就算選舉到了也不會放鬆標準，該怎麼做就怎麼做，「我會堅持」。

柯文哲今早參加法鼓山心靈環保活動，遇上民間團體在旁高聲疾呼抗議，要求松菸老樹原地保留。對此柯表示，政治上很難讓每個人都滿意，李登輝前總統曾說「不滿意但可接受」，不過他認為，要讓每個人都能忍受就已經很困難了，所以大巨蛋該怎麼做就怎麼做，北市府移樹有SOP，就算遠雄要移一定會照SOP走，一定有規則可以遵循。

媒體問及，是否擔心大巨蛋爭議影響明年選舉？柯坦言，大巨蛋是歷次民調中，民眾最不滿北市府的項目。他強調，以前在台大當醫生，車禍傷患送進來，家屬總會問怎麼會傷成這樣，但已經撞成這樣送進來，醫師也不知道怎麼處理。

他重申，大巨蛋蓋在那裡不是他造成的，BOT通過再修設計圖、量體從3棟變5棟，花140億買地給遠雄蓋，甚至6天就跑完都審、環評等所有程序，這些都不是他造成的，縱然有很多不爽，但中華民國還是有法律，就在既有的政治基礎上解決問題。

柯還抱怨，馬、郝兩任市長都曾擋過大巨蛋，後來被人家「雙管齊下」，一手蘿蔔一手棒子就妥協了，而他最不一樣的地方就是「撐比較久」，他不是壞人，沒有故意找麻煩，一切就是依法行事，解決問題也不要押期限，難道時間到了問題未解「就要放水嗎？」

柯表示，人家（遠雄）就是在逼迫你，看看離選舉愈近，市府標準會不會愈鬆？「但是不會嘛」，他強調自己態度很明確，當台北市長本就是個意外，他不是來撈錢的，對於大巨蛋的處理會堅持！

(中時)